Ciclismo
Sigue en directo la etapa 4 del Giro de Italia 2026: Catanzaro - Cosenza
La Corsa Rosa llega a Italia para afrontar los primeros exámenes por la general con una cuarta etapa de 138 kilómetros
Redacción
El Giro de Italia retoma este martes la competición en suelo italiano tras el traslado desde Bulgaria con una cuarta etapa de 138 kilómetros entre Catanzaro y Cosenza, una jornada engañosa que puede ofrecer más dificultades de las previstas para los velocistas. Después de un inicio marcado por las caídas y varias sorpresas, el pelotón afronta una etapa de transición antes de que la montaña cobre protagonismo en los próximos días.
El principal punto de interés será el ascenso al Cozzo Tunno, un puerto de segunda categoría de 14,4 kilómetros al 5,9 % situado pasada la mitad del recorrido. Aunque el trazado está pensado inicialmente para una resolución reducida al esprint, la subida puede dejar fuera de combate a algunos hombres rápidos y favorecer movimientos ofensivos de corredores más explosivos.
Además, la llegada en Cosenza presenta un ligero repecho final de 400 metros al 3,7 %, un desenlace ideal para ciclistas con buena punta de velocidad y capacidad para rematar tras un día exigente. La etapa abre una segunda semana que irá aumentando progresivamente la dureza antes de las esperadas llegadas en alto de Blockhaus y Corno Alle Scale.
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