Ciclismo
Sigue en directo la etapa 8 del Giro de Italia 2026: Chieti - Fermo
Redacción
La octava etapa del Giro de Italia 2026 unirá este sábado Chieti y Fermo sobre un recorrido de 156 kilómetros que esconde mucha más dureza de la que aparenta. Tras una primera mitad completamente llana, el pelotón afrontará un exigente tramo final repleto de repechos y cuatro ascensiones puntuables que pueden agitar la carrera.
El terreno se endurecerá con el paso por Montefiore d’Aso (3ª), Monterubbiano (4ª) y Capodarco (4ª), antes de llegar a la subida definitiva hacia Fermo, donde estará situada la meta tras 3,7 kilómetros al 5,7 %. En total, la jornada acumula cerca de 1.900 metros de desnivel y apunta a favorecer a corredores explosivos y a las fugas de calidad.
Después del desgaste provocado por el Blockhaus y antes de la gran cita de Corno alle Scale, la etapa aparece como una jornada trampa para los favoritos de la general. El perfil quebrado y los constantes cambios de ritmo convierten el día en un escenario perfecto para ataques lejanos y movimientos inesperados. La incógnita será saber si el pelotón permitirá llegar a la escapada o si los favoritos pelearán también por la victoria en Fermo.
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