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Giro de Italia, etapa 18: Fai della Paganella - Pieve di Soligo, en directo

El pelotón del Giro de Italia.

El pelotón del Giro de Italia. / DPA vía Europa Press

Redacción

El pelotón del Giro de Italia afronta la decimoctava etapa, una jornada de 171 kilómetros entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo. El recorrido no presenta grandes complicaciones, pero sí un perfil ondulado en los últimos 40 kilómetros que ofrece opciones a los aventureros.

En el recorrido hay solo dos cotas puntuables, Fastro (3ª categoría, con 3,2 km al 3,9%) y el Muro de Ca'del Poggic (1,1 km al 11,3%), con la cresta a 10 de meta

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