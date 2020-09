El Hércules más «celeste»

Aquella temporada, la 07-08, el Alicante consiguió el ascenso a Segunda División, pero Del Pozo se marchó mediada la temporada para ejercer el mismo rol en todo un Betis, todo un salto de gigante. Esos meses en el club celeste le sirvieron para tejer una gran relación con el entonces delegado del Alicante, un Benito Marín que años atrás había sido un clásico de las alineaciones del club durante los años noventa. Marín compatibilizó su trabajo en una entidad bancaria con la de delegado y así lo hizo durante años, también en el filial del Hércules y más recientemente con el Intercity. Este verano Del Pozo, una vez estampó su firma con el club blanquiazul, descolgó el teléfono y le ofreció el puesto de delegado del remozado Hércules.

Fueron los dos primeros exalicantinistas en aterrizar, pero no los únicos. Del Pozo, guardameta que defendió la portería del Benidorm y la Gimnástica Segoviana, entre otros equipos, puso su punto de mira en el puesto de entrenado de porteros. Decidió dar un giro (en qué parcela no loha hecho) y optó por no renovar a Miguel Ausina, que dejaba el club con una gran labor a sus espaldas. Su sustituto fue Chema Giménez, exportero del Hércules en esta etapa en Segunda B e histórico guardián del mejor Alicante de la historia, con Antonio Solana en la presidencia y compartiendo el Rico Pérez con un Hércules que no se lo perdonó.

La última pieza hasta el momento del nuevo Hércules ha sido la joya de la corona, la llegada del extremo Pedro Sánchez, procedente del Albacete y con un currículum amplísimo en la Segunda División. Pedro, natural de Aspe, fue la perla de la cantera del Alicante y Carmelo lo conocía desde entonces. Debutó con el conjunto celeste en la 06-07 y durante los meses que estuvo Del Pozo en la entidad celeste Pedro fue un habitual de los entrenamientos, aunque no fue hasta el año siguiente, en Segunda División, cuando el aspense despuntó. Tanto, que al año siguiente ya estaba jugando en el Real Murcia, que se lo quitó al Hércules, que ahora lo ha adherido a la causa blanquiazul con casi 34 años.

Ahora hay un miembro exalicantinista en cada uno de los sectores: dirección deportiva, cuerpo técnico, plantilla y delegado. En ese cambio radical en todos los estamentos deportivos del Hércules, Carmelo optó por cortar de raíz la continuidad de José Végar, segundo entrenador del club e incluso primero durante una semana la pasada campaña. Végar, con casi 300 partidos en Segunda División, fue canterano del Alicante (conocido en un principio como Schuster) y jugó en varias etapas en el club de Villafranqueza, que este año casi retorna a Tercera.