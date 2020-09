A menos de un mes de comenzar la competición en Segunda División B, el Hércules quiere acelerar las obras del campo de Fontcalent, donde tiene previsto entrenar a partir del mes de diciembre. El club asegura que ha hecho movimientos en este sentido, aunque todavía no son visibles. Ha encargado unas nuevas bombas de riego que esperan recibir en las próximas semanas y emplaza la resiembra del césped, que lleva cinco años abandonado, a la fecha en la que se disponga de agua en las instalaciones.

Una vez recibidas las bombas, el club deberá comprobar si todas las conducciones de agua están en buen estado; cuando todas estén aptas para su uso, comenzará la resiembra del césped porque mientras no haya agua no se podrá regar. Es por ello que todavía no hay rastro de nuevo césped en Fontcalent. El Hércules comunicó ayer que ha desbrozado todo el campo y que ha arreglado las conducciones eléctricas y la acometida de luz.

El club sigue siendo optimista con los plazos marcados a comienzos de verano y espera poder regresar a entrenar a las instalaciones en el mes de diciembre. En caso de reabrir sus puertas a comienzos de mes, el Hércules habría disputado como mínimo siete encuentros de la primera fase de la nueva Segunda División B, que se iniciará el próximo 18 de octubre.

Por el momento, y mientras continúe la resiembra del Rico Pérez, el equipo seguirá ejercitándose sobre el césped del campo de atletismo Joaquín Villar. El Hércules debutará en Liga en el campo de El Collao y todavía se desconoce si lo hará con o sin público. Por lo pronto, el Alcoyano pretende abrir las puertas de su estadio para el partido de presentación que celebrará una semana antes del debut liguero.

Resonancia magnética

El Hércules conocerá mañana lunes los resultados de las pruebas realizadas esta semana a Benja y Erice, lesionados el pasado miércoles en el amistoso ante el Eldense. La previsión del delantero catalán es la más negativa porque se teme que tenga una luxación en la acromio-clavicular y deberá ser operado. Con toda probabilidad pasará por el quirófano el miércoles y se perderá en torno a un mes. Por tanto, no llegará a tiempo al debut liguero del Hércules. Erice, por su parte, sufre una lesión muscular; ambos sabrán mañana el resultado de la resonancia magnética. El otro lesionado del equipo, el lateral alicantino Raúl Ruiz, encara su última semana de baja por una rotura muscular.

El equipo descansa hoy y comenzará mañana su séptima semana de preparación de esta eterna pretemporada a la que todavía le quedan tres semanas por delante.