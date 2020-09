Las embestidas del Toro Acuña no bastan. El Hércules cayó ayer en Yecla en un partido que a los puntos mereció ganar. Brilló el delantero paraguayo, un delantero de rompe y rasga: fuerte, veloz, pertinaz, con un muelle en cada pierna. Pero su gol, un remate a placer, donde hay que estar, no fue suficiente para doblegar a un Yeclano que se volvió a llevar el Trofeo Vinos de Yecla por segunda pretemporada consecutiva.

El Hércules repite que el marcador no existe en pretemporada, aunque el equipo ha enlazado tres partidos sin ganar. El trabajo es sólo físico pero entre entrenamiento y entrenamiento se distinguen varias cosas de lo que es y será este Hércules. Un equipo con una delantera de campanillas: ayer Borja y Pedro compitieron a gran nivel y todavía deben coger el punto Alfaro y Buenacasa. Calidad hay y en ellos fía el equipo la inspiración.

En la medular, ayer ocupada en primera instancia por Armando y Pedro Torres, no se atisba una creación desorbitada, no eran ayer las mejores dimensiones para hacerlo aunque tampoco hubo demasiada intención.

El Yeclano se adelantó con una falta impecable ante una barrera algo desordenada. Vaquero la colocó en la red y Falcón, que volvió a jugar, poco pudo hacer. El gaditano no tuvo que intervenir en todo el partido hasta el segundo gol, un penalti infantil de Javier Pérez (titular ayer por la lesión de Raúl y la baja de Olmedo) que anotó Fenoll primero y que el árbitro mandó repetir. El segundo disparo lo envió al larguero y Luis Castillo lo empujó a la red ante la pasividad blanquiazul.

Antes, en el inicio de la segunda mitad, Acuña había hecho las tablas con un remate a placer tras un buen centro de Borja, que está en línea ascendente en todo el verano. En realidad era el tercer remate del paraguayo, insistente y eje sobre el que giran todas las jugadas de ataque del Hércules. El Toro, escoltado ayer por un buen Pedro Sánchez (que jugó todo el partido), busca ahora más socios para que las embestidas sean más certeras.

La plana mayor, en el estadio

En el estadio, cerrado al público, estuvieron Enrique Ortiz, Juan Carlos Ramírez, Valentín Botella y Javier Portillo; además de Carmelo del Pozo. Tres aficionados locales se subieron a la azotea de un edificio para seguir el choque y pusieron la nota de color de la mañana.

Cubillo: «No queremos ser un equipo que se resuma solo en Acuña»

El técnico blanquiazul asegura que también dependen de Borja, Pedro o Alfaro y dice que Moyita «no estaría mal»

David Cubillo, técnico del Hércules, salió satisfecho del partido de ayer del Hércules y consideró como «injusta» la derrota en Yecla. «Hemos hecho un trabajo fantástico, hemos tenido las ideas claras de cómo venir a jugar este tipo de campo y contra este tipo rivales, que serán muchos a lo largo del año», indicó.

Cubillo extrajo una lectura positiva porque con el resultado «el equipo se da cuenta de lo que es la Segunda B, donde en un detalle se te va el partido». Sin embargo,

restó hierro a la derrota y recalcó que el equipo sigue con «0 puntos» en este verano. «No nos van a engañar las victorias o las derrotas ahora, lo importante es que ya los jugadores disputan 75 minutos sin problema alguno», deslizó. En este sentido, el técnico blanquiazul recalcó que el Hércules ha disputado ocho partidos en cuatro semanas y que están «asimilando trabajado».

Sobre la posible «acuñadependencia», Cubillo dijo que trabajan para que el equipo no se resuma solo en eso. «También dependemos de Pedro, de Borja, de Buenacasa o de Alfaro; o sea, de todos. Estamos ensayando muchos registros pero quizás hoy hayan resaltado más las virtudes de Acuña por el tipo de campo, que es más de disputas y saltos de cabeza», subrayó.

Con el mercado abierto todavía y con la lesión de Benja en el aire, Cubillo reconoció que Moyita sería un jugador interesante: «No estaría mal, pero como no sé si puede venir, saco rendimiento de lo que tengo». «Ya iremos viendo si creemos que tenemos algún déficit, Carmelo está sopesando alguna cosa, pero no me fijo en lo que puede o no puede venir», concluyó.