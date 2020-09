El Hércules ha presentado este miércoles su nueva campaña de abonos, que gira sobre tres ejes fundamentales: la devolución del dinero del año pasado, el protocolo sanitario para asistir al Rico Pérez y los precios de la nueva e incierta temporada. Lo más novedoso es que no habrá abono al uso, tal y como se conoce. En su lugar aparece el “abono Compromiso”, que cuesta 50 euros (sin descuento aplicable alguno) y que servirá para no perder el número de socio y para una serie de descuentos, entre ellos para adquirir entradas, así como preferencia a la hora de comprarlas. Solamente con el “abono Compromiso” no se podrá, por tanto, acudir a los partidos.

El Hércules ha sacado este carnet debido a la incertidumbre por el covid. “Si sacáramos un abono de una temporada podría existir de nuevo el problema de tener que devolver dinero en caso de que algún partido no se pudiera disputar con público”, explicó el club. Así, habrá que comprar entradas cada semana según la afluencia de personas que permita Sanidad. Aquellos que hayan sacado el “abono Compromiso” tendrán preferencia. Si hay más abonados “Compromiso” que plazas en el estadio, los socios más antiguos optarán primero. Una de las novedades es que las localidades se podrán comprar de manera telemática por primera vez en la historia. Además, el club avisará al abonado en cada partido sobre su hora de entrada al Rico Pérez para evitar aglomeraciones fuera del estadio.

Otra de las novedades que incluye este “abono Compromiso” es descuentos en la tienda del Hércules y en la plataforma televisiva que ofrezca los partidos del club, que todavía tiene la negociación abierta. En ningún caso tendrá los partidos gratis, simplemente un descuento en la tarifa original.

En lo que respecta a la devolución del dinero de los cinco partidos que no se disputaron en el Rico Pérez por culpa del coronavirus, el club ofrece tres opciones. La primera, donarlo al fútbol base. La segunda, emplearlo en vales para la tienda del club. Y la tercera, reclamarlo. El club abrirá un correo electrónico donde explicará el proceso a seguir para ello. El club ha estimado que la devolución total por persona será en torno a unos 15 euros.