El Hércules presentó ayer su nueva campaña de abonos, que gira sobre tres ejes fundamentales: la devolución del dinero del año pasado, el protocolo sanitario para asistir al Rico Pérez y los precios de la nueva e incierta temporada. Lo más novedoso es que no habrá abono al uso, tal y como se conoce. En su lugar aparece el «Abono Compromiso», que cuesta 50 euros (sin descuento aplicable alguno, niños incluido) y que servirá para no perder el número de antigüedad de socio y para una serie de descuentos, entre ellos para adquirir entradas, así como preferencia a la hora de comprarlas. Solamente con el «Abono Compromiso» no se podrá, por tanto, acudir a los partidos.

El Hércules opta por este modelo, como han hecho otros clubes del fútbol español, debido a la incertidumbre por el covid. «Si sacáramos un abono de una temporada podría existir de nuevo el problema de tener que devolver dinero en caso de que algún partido no se pudiera disputar con público», explicó ayer el club. Así, habrá que comprar entradas (se desconoce el precio y podría ser variable) cada semana según la afluencia de personas que permita Sanidad. Aquellos que hayan sacado el «Abono Compromiso» tendrán preferencia a la hora de comprar.

Si en una semana hubiera más «abonados Compromiso» que plazas hábiles en el estadio porque así lo hubiese decidido Sanidad, los socios más antiguos optarán primero. Habría diferentes franjas para la compra. Es decir, un lunes podrían acceder a la compra los socios del 1 al 1.000. Las que no se compraran saldrían al día siguiente para los socios 1.001 al 2.000. Y así sucesivamente.

Todo «on line»

El Hércules entra en el siglo XXI

Una de las novedades es que el abono y las localidades se podrán comprar de manera telemática por primera vez en la historia. El «Abono Compromiso» sale hoy a la venta on-line. A partir del próximo lunes, 5 de octubre, también se podrá sacar desde las taquillas del club. No obstante este año no habrá de primeras carnet físico, sino que irá asociado a un código en el teléfono móvil. De todas formas el club habilitará unos días (todo hace indicar que la misma semana del debut liguero) para que todo aquel que quiera recoger el carnet pueda hacerlo. A modo de coleccionista porque en sí no servirá para entrar al estadio.

Acceso al estadio

Entrada y salida escalonada y 50% de aforo

El club ha estipulado un protocolo para todo lo que ocurra durante el partido, así como en la entrada y salida del estadio. Carlos Parodi presentó la pasada semana a la Conselleria un escrito en el que garantizaba la seguridad con un estadio abierto al 50%, de su capacidad, concretamente 14.447 espectadores. El club todavía no ha recibido contestación, pero cada semana será Sanidad quien diga cuánta gente podrá acceder. El club prohibirá cantar en el estadio y entrar pancartas. Además, instalará puntos de gel hidroalcohólico y alfombrillas antibacterianas. En este sentido, todo aquel que entre al estadio será identificado y el club avisará al abonado en cada partido sobre su hora de entrada al Rico Pérez para evitar aglomeraciones fuera del estadio. Serán dos franjas de entrada: 30 y 15 minutos antes del encuentro. La salida también será escalonada (por zonas) y el Hércules prevé vaciar el campo en un cuarto de hora. Los bares del estadio estarán cerrados por seguridad pero sí que habrá vendedores móviles por las gradas.

Devolución

Donar al fútbol base, descuento en tienda o reintegro

En lo que respecta a la devolución del dinero de los cinco partidos que no se disputaron el pasado curso en el Rico Pérez por culpa del coronavirus, el club ofrece tres opciones. La primera, donarlo al fútbol base. La segunda, emplearlo en vales para la tienda del club. Y la tercera, reclamarlo. El club abrirá un correo electrónico donde explicará el proceso a seguir para ello. El club ha estimado que la devolución total por persona será sobre unos 15 euros.

Labor solidaria

Abonos para gente sin recursos

El Hércules también contempla una labor solidaria para aquellos herculanos acuciados por la crisis. Tendrán un abono gratis aquellos que hayan solicitado la renta valenciana de inclusión. Podrán entrar al estadio en el caso de que todos los «abonados Compromiso» pudieran hacerlo.

Televisión y tienda

Descuentos con abonos. La camiseta, a la venta el 14-O

El «Abono Compromiso» tiene descuentos en la tienda del Hércules y en la plataforma televisiva que ofrezca los partidos del club, que todavía tiene la negociación abierta. En ningún caso tendrá los partidos gratis, simplemente un descuento en la tarifa original. La tienda se abrirá al público el 14 de octubre y desde ese día se podrá comprar la camiseta. Los niños menores de cinco años que este año se hagan «abonados Compromiso» tendrán una camiseta réplica de regalo.