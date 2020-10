Todo hace indicar que el Hércules saldrá el 18 de octubre al césped de El Collao sin patrocinador en el pecho. La anécdota en la camiseta se vuelve más peliaguda en los despachos, desde donde el club sigue en busca de un sponsor que le ayude a afrontar una temporada extrema en la situación económica.

La pérdida de ingresos que se espera en lo que se refiere a abonos (ayer se abrió la compra online del carnet «Compromiso») y también de la de taquilla en cada partido obliga a los máximos accionistas a redoblar esfuerzos para sacar adelante un curso marciano. Además, el proyecto deportivo para este curso es el más ambicioso de esta etapa en Segunda División B: Ortiz y Ramírez le dieron a Del Pozo 1.750.000 euros para confeccionar la plantilla. Por si fuera poco, el buen hacer del nuevo director deportivo caló hondo en el seno de la entidad y los máximos accionistas accedieron a la petición de Del Pozo de ampliar un 20% el presupuesto.

Para paliar tal sangría el club busca un patrocinador, pero no le está resultando tarea fácil. La remodelación del Hércules también se llevó por delante a TM Grupo Inmobiliario, su principal patrocinador de las últimas tres temporadas. Este cambio, a diferencia del radical lavado de cara en el organigrama deportivo, supuso un gran contratiempo para una entidad que el pasado curso recibió en torno a unos 50.000 euros del grupo de la Vega Baja.

El pasado curso TM, cuyo director general es Pablo Serna, redobló esfuerzos con el club alicantino ya que también se encargó de patrocinar a toda la cantera, no sólo al primer equipo, e incluso amplió sus miras con el equipo femenino y el conjunto paralímpico. De hecho, el club organizó un acto de presentación multitudinario en el estadio con todos los integrantes de la cantera. El Hércules y TM tenían un contrato de un año que expiraba en junio, al término de la temporada, y el club llamó al grupo de la Vega Baja a mediados de agosto para ver si seguían interesados en patrocinar al club para la próxima campaña pero encontraron una respuesta negativa.

El Hércules, sin embargo, va logrando acuerdos con diferentes entidades a falta de encontrar un patrocinador principal. El club alicantino y el grupo hotelero Hotel Maya y Hotel Boutique Calas de Alicante alcanzaron esta semana un acuerdo de colaboración para la presente temporada 20-21. De esta manera, el Hércules dispondrá de habitaciones en los diferentes hoteles de la compañía para las concentraciones durante la competición.

Sin televisión de momento

El Hércules también trabaja en llegar a un acuerdo con alguna plataforma televisiva para retransmitir los partidos del equipo en esta atípica temporada. El club mantiene abiertas varias negociaciones, una de ellas con Footters, y espera cerrar un acuerdo en los próximos días. El aficionado que opte por el «abono Compromiso», que desde ayer ya se puede comprar de manera telemática por 50 euros, tendrá descuento en la plataforma televisiva con la que acuerde el Hércules.

La compra de partidos online será semanal por el mismo motivo que el abono: no tener que devolver dinero en el caso de que un partido no se pueda disputar. Así, la suscripción será únicamente por un partido, como el antiguo «pay per view».