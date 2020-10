Parecía todo demasiado bonito para ser verdad. Las aguas se veían demasiado tranquilas para un Hércules acostumbrado a nadar en plena tempestad año tras año. La llegada de Carmelo del Pozo apaciguó la marea con un nuevo estilo de trabajo, con orden, con tacto, derrumbando todo lo que había y construyendo nuevos cimientos. El responsable ahora mismo de prácticamente todo lo que huele a Hércules ha hecho un proyecto deportivo de altísimos quilates con jugadores de renombre, con Cubillo de jefe de filas y con delanteros que huelen a gol. Pero una vez más el Hércules se ha vuelto a topar con la campaña de abonos. El momento de hablar cara a cara con la afición no es el fuerte de este club. Sucedió la pasada temporada cuando en plena marejada y con el equipo jugando con los puestos de descenso a Tercera no se le ocurrió otra cosa al club, es decir, a Ortiz y Ramírez, que cobrar a los abonados en la insípida y poco atractiva eliminatoria ante el Recreativo. Los seguidores blanquiazules estallaron ante semejante burla.

En esta ocasión, tampoco el Hércules ha tenido tacto con sus seguidores en una campaña de abonos que ha vuelto a enfrentar a la afición con el club. En las redes sociales se muestran más los herculanos que no van a adquirir el carnet compromiso de 50 euros que los que sí lo van a comprar. El Hércules se ha olvidado de los niños en un grave error que ha tirado por tierra la buena imagen que había conseguido recuperar la entidad con su «nueva cultura de club».

Dejando a un lado la incertidumbre que provoca el coronavirus en los aforos de los recintos deportivos, el Hércules fijó en 50 euros el carnet compromiso para todos para después vender entradas partido a partido en función del número de gente que admitiera Sanidad. En primera instancia, no se hizo mención a los niños de 0-5 años, es decir, debían pasar por caja.

Tuvo que pasar cierto tiempo antes de que los aficionados dieran crédito a lo que habían leído. La idea general no es mala. La Santa Faz siempre viste con elegancia una campaña de abonos y en principio parecía algo distinto a lo que se había visto en el Rico Pérez en los últimos tiempos. Pero los seguidores se fueron dando cuenta de que no iba a resultar más económico que otras temporadas además del despropósito con los niños.

Pero la rectificación posterior del Hércules no hizo más que encender aún más la hoguera y terminar de desatar la ira de los aficionados a través de las redes sociales. El club ratificó los 50 euros que deben pagar los niños de 0-5 años aunque sin tener que pagar entrada en cada partido (condicionado al aforo y Sanidad). Aunque eso sí, para tener la conciencia tranquila la entidad les regala una camiseta réplica del primer equipo. No ha sentado bien la campaña y peñas como Negre Lloma, Asociación Herculanos o Unidad Herculana han mostrado con claridad su enfado. La aparente tranquilidad que se respiraba en el Hércules y su entorno ha saltado por los aires a las primeras de cambio. No acaba la entidad blanquiazul de tener tacto con sus seguidores ni siquiera en tiempos de coronavirus. La herida que arrastran todavía los aficionados de la deleznable temporada pasada no se cerrará nunca con estos detalles y corre el peligro de que se abre aún más.

Golpe al herculanismo de cuna al cobrar 50 euros a los más pequeños que ha escocido mucho en momentos de tensión económica y mucha incertidumbre a todos los niveles.

Lo sucedido con la campaña de abonos enturbia lo bien que se estaban haciendo las cosas y la voluntad de cambio, pero se ha fallado en lo más importante, el tacto con una afición que perdona rápidamente. Dos semanas para la vuelta de la competición después de siete meses. Tiempo para rectificar y comenzar la competición haciendo las paces con unos seguidores que solo piden cariño. Y algún detalle de vez en cuando, más que pedírselo a la Santa Faz.