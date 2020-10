«Es una incoherencia total», explicaba ayer el Hércules. El club alicantino, que en la noche del miércoles notificó dos casos positivos por coronavirus en su plantilla, insiste a Sanidad para que le levante el confinamiento en el que está inmersa toda la plantilla y el cuerpo técnico al completo. El ente autonómico ha impuesto un aislamiento de 10 días a todo el equipo blanquiazul, lo que ha obligado a suspender el partido amistoso en Almansa contra el Lorca de este domingo y a poner en riesgo el debut liguero del próximo día 18 en Alcoy.

De hecho; si el confinamiento continúa, es inviable que el partido se dispute en tal fecha porque el día del partido entraría dentro de esos 10 días de aislamiento. El Hércules ha presentado el protocolo a la Comunitat, en el que se aclara que el pasado martes todos los integrantes de la plantilla, excepto dos, dieron negativo en las pruebas anticovid.

El Hércules asegura que no comparecerá en el partido si solo le dejan dos o tres días de entrenamiento (algo que por el momento ni siquiera se lo permiten) porque perjudicaría a sus intereses tras tantos días de inactividad. Para solucionar tal revés y, bajo la convicción de que el partido ya no se podrá disputar el domingo 18 de octubre, tal y como estaba previsto, el Hércules propone recuperar el partido de El Collao el domingo 16 de noviembre, una semana después de la disputa de la cuarta jornada.

El calendario de la atípica Segunda División B dejó vacío el tercer fin de semana de noviembre y ahí es cuando el Hércules pretende recuperar su visita al Alcoyano, a sabiendas de que el esperado debut deberá esperar por el contratiempo de los dos positivos por coronavirus.

En el Hércules impera la decepción porque en otras comunidades autónomas deben aparecer tres casos positivos para que una plantilla se aísle y deje de entrenar a diario y en grupo. En la Comunidad Valenciana, con solo uno basta. El club confiesa que ese lamento también lo comparte la Federación Española de Fútbol, pero que ella ha delegado en las comunidades autónomas y que de momento no tiene potestad alguna para actuar.

El club alicantino se presta a realizar otra prueba PCR para refrendar los negativos del resto de jugadores y así poder volver a los entrenamientos. El Hércules ha pedido a las autoridades sanitarias que le levanten la cuarentena cuanto antes; si no, no debutará en Alcoy el próximo domingo 18 de octubre. «Con dos entrenamientos no nos vamos a presentar a jugar», explican. «Si lo más importante es la salud, así actuaremos. Nosotros no podemos presentarnos a jugar un partido con sólo dos entrenamientos porque supondría un riesgo alto de lesión para nuestros jugadores», argumentan desde Romeu Zarandieta.