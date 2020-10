El Hércules, contra su voluntad pero sin capacidad alguna de reacción, será el equipo del fútbol español que más tarde en volver a disputar un partido oficial. Los dos contagios por coronavirus que notificó el club esta semana van a provocar la suspensión de su debut liguero del próximo día 18 en El Collao, fecha en la que arranca toda la Segunda División B, y su estreno se postergará al siguiente fin de semana, el domingo 25, en el Rico Pérez contra el Atzeneta de David Albelda.

La espera, por tanto, habrá sido de 231 días, desde que el fútbol (y el mundo) se parara el 8 de marzo por la pandemia del covid-19, que desgraciadamente todavía sigue muy presente en nuestro día a día. El fútbol español retomó su actividad en Primera y Segunda División en junio, tres meses después del inicio del confinamiento, y así pudo concluir la temporada 19-20, la más atípica de 90 años de campeonato. Es más, la nueva temporada en las dos primeras categorías también ha empezado a rodar desde hace varias semanas.

En lo que respecta a Segunda División B, la Federación decidió que no hubiera descensos en la 19-20, algo que benefició al Hércules, incrustado por méritos propios desde el inicio de la Liga en los puestos de descenso a Tercera. Sin embargo, sí que hubo que dilucidar los ascensos a Segunda y 16 equipos retomaron la actividad en el mes de julio en un play-off exprés.

En Tercera se actuó de la misma manera y 22 equipos terminaron ascendiendo a una Segunda B que cambiará su formato. Cuatro de esos clubes ascendidos, los que habían perdido en la primera opción para subir pero que habían caído a una repesca, fueron ascendidos en los despachos por un contagio en uno de los equipos implicados. Uno de esos agraciados fue el Alcoyano.

Por tanto, el conjunto de El Collao, el otro afectado por la suspensión del partido por los contagios en el Hércules, ya retomó de manera oficial sus partidos tras la cuarentena. Primero, en las semifinales del play-off, empató contra el Intercity y pasó de ronda por haber tenido mejor clasificación en la liga regular. Después, en la final, cayó contra el Atzeneta pero su condición de líder de grupo le dio la opción de jugar una repesca que nunca llegó a disputarse.

Así, 38 de los 102 equipos que el próximo fin de semana comenzarán la temporada en Segunda División B ya han jugado de manera oficial. Veintidós (los ascendidos a la categoría) debieron hacerlo para subir en el play-off, otros 12 trataron de ascender a Segunda y no lo consiguieron , además de los cuatro equipos que descendieron de la categoría de plata. En definitiva, 64 equipos llevan sin jugar un partido oficial desde el fin de semana del 8 de marzo. Si no hay ningún otro caso de positivos en Segunda B durante esta semana, el Hércules será el único equipo de las tres principales categorías del fútbol español que no retome la actividad.

El equipo blanquiazul, que por el momento sigue confinado (Sanidad estipuló 10 días desde el pasado jueves), disputó su último partido el 8 de marzo en casa del Ebro, que terminó con empate a cero. El mismo resultado que en los tres encuentros anteriores, todos con el técnico Antonio Moreno en el banquillo.

El Hércules intentó que le levantaran el confinamiento para poder llegar a tiempo al partido del día 18, pero las autoridades sanitarias se lo negaron.