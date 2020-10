El Hércules intenta hacerse hueco entre los obstáculos de este 2020 que parece infinito. Ayer el equipo regresó a los entrenamientos después de ocho días confinado por la aparición de dos casos positivos por covid en la plantilla la pasada semana. El grupo celebró la normalidad, tan añorada en este último año, y se ejercitó sobre el imperfecto césped del Joaquín Villar, su casa en los últimos días ante la falta de un campo mejor.

La competición en Segunda División B se abre este fin de semana, pero el Hércules debutará el próximo fin de semana en el Rico Pérez ante el Atzeneta tras la suspensión de su primer encuentro de Liga, previsto para mañana en El Collao.

El Hércules empleará este fin de semana para recuperar el tiempo perdido durante esta semana larga de cuarentena en sus domicilios y para recuperar el tono físico de sus futbolistas, que estaban preparados antes del confinamiento tras 50 días de pretemporada. «Se nota el parón, en casa no hay mucho espacio», explicaba ayer el delantero paraguayo Acuña en la presentación de las nuevas equipaciones.

El equipo de Cubillo se ejercita sin saber todavía cuándo se disputará el encuentro aplazado contra un Alcoyano que hoy (12 horas) disputará un amistoso contra el Murcia en su estadio. El Deportivo pidió jugar el partido este próximo martes para «no desvirtuar» la competición pero la Federación todavía no ha contestado y no parece probable que así sea. El Hércules, por su parte, propuso la fecha del 15 de noviembre, un fin de semana en el que no hay competición, inmediatamente después de la disputa de la cuarta jornada.

Acuña, que presentó las camisetas junto a los alicantinos Raúl Ruiz y Nani, explicó que este nuevo confinamiento ha supuesto «una locura». «Ha sido duro volver a recordar todo lo que pasamos durante marzo y abril porque fue muy difícil», apuntó el paraguayo. Por otra parte, el ariete quitó hierro al hecho de ser el jugador que más ha enganchado a la afición durante esta pretemporada. «No me considero un ídolo, yo solo intento ayudar, el ídolo debe ser el equipo entero», puntualizó.

El Hércules, siete meses y medio después, cruza los dedos para recuperar la calma. Una calma tensa a la que se ha habituado a la fuerza esta sociedad.

69 euros: Precio de las camisetas

El Hércules presentó ayer sus nuevas camisetas, en un acto donde también se reabrió la tienda. Las dos primeras equipaciones costarán 69 euros.