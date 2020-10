Sanidad estipuló esta semana que en el debut liguero del Hércules sólo podría haber 1.000 espectadores en las gradas, pero el club alicantino parece empeñado en que la cifra sea todavía más baja. El Hércules anunció ayer por la tarde el precio de las entradas para el partido del próximo domingo en el Rico Pérez ante el Atzeneta y volvió a incendiar a la afición.

Los abonados Compromiso, que desembolsaron 50 euros por una cuestión de fe, deberán pagar 15 euros de media para ver el inicio liguero de un proyecto de campanillas en lo deportivo pero afeado en las últimas semanas con la campaña de abonos. El precio para la zona de Fondo Norte será de 10 euros, 15 para la Preferente Baja y 20 para la Tribuna Delantera y Cubierta. Unas cantidades altas si se mira la categoría o los precios de la pasada temporada.

En la 19-20 un abono del Hércules para la Grada de Animación costaba 60 euros, lo mismo que este año el primer partido de Liga si se cuentan los 50 del abono más los 10 (la opción más barata) para el Atzeneta. En este sentido, el pasado curso costaba 99 euros un abono en los Fondos o 139 en Preferente Baja.

El anuncio de los precios para este primer partido fue recibido con una ola de críticas por parte de una afición que tuvo que ver cómo el club rectificó hasta en dos ocasiones hace unas semanas en relación al abono de los más pequeños para esta campaña.

Las entradas para el choque del próximo domingo (Rico Pérez, 18 horas) estarán a la venta de manera online a partir desde mañana lunes y hasta la noche de jueves. A partir del viernes 23 también podrá optar a ellas el público en general que no se haya hecho abonado, aunque también podrán hacerlo los socios Compromiso que no lo hayan hecho anteriormente. Los precio para los no abonados serán de 20, 30 y 40 euros.

Sanidad estableció esta semana que al estadio sólo podrían acudir un millar de personas, a pesar de que el Hércules presentó con anterioridad un protocolo en el que ofrecía garantías sanitarias para que el Rico Pérez pudiera tener 14.000 aficionados en las gradas, la mitad del aforo del estadio. El club estableció esa cifra, conocedor de que las autoridades sanitarias la rebajaría, aunque no tanto. Finalmente, la Comunidad Valenciana, a diferencia de otras autonomías, no ha permitido que ninguna celebración deportiva sobrepase el millar de espectadores. Las entradas serán nominativas, no se podrá entrar comida ni bebida al estadio y el uso de la mascarilla será obligatorio.

En realidad, el alboroto por los precios de las entradas es un mal con el que el Hércules tropieza una y otra vez sin aprender nada de ello. Éste es un problema que viene de lejos y que comenzó en diciembre del pasado año, cuando el club, sumido en unos puestos de descenso de los que no pudo salir por méritos propios, obligó a la afición a pagar para ver el partido de Copa del Rey contra el Recreativo. Tal fue el rechazo de la afición que el club, en la noche antes del encuentro, anunció que finalmente entrarían gratis. La razón es que sólo se había vendido un centenar de entradas.La nueva Segunda B

Ayer arrancó la novedosa Segunda División B 20-21, en la que participan 102 equipos, que han sido divididos en cinco grupos y, a su vez, en diez subgrupos. Será la última campaña de la Segunda B como tal porque a partir de la 21-22 aparecerá una categoría entre ella y la Segunda A.

De esta forma, la primera fase de la competición será una liga a ida y vuelta a 18 jornadas. Los tres primeros equipos de cada subgrupo estarán clasificados para la Segunda B pro y avanzarán a la fase de ascenso a Segunda. Formarán un grupo de seis equipos con los tres primeros clasificados del otro subgrupo de su grupo. De esta forma, esta liguilla se alargará por seis jornadas. Los puntos sumados en esta liguilla, junto con los arrastrados de la primera fase, conformarán una clasificación de la que los tres primeros de cada grupo y el mejor cuarto accederán a la fase final por el ascenso. Esos 16 equipos serán los que a partido único y en sede neutral, se jugarán las cuatro plazas de ascenso a LaLiga SmartBank.