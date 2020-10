A sólo cinco días del estreno liguero con una semana de retraso por los positivos del covid, el Hércules ha vuelto a suscitar el rechazo fontal de buena parte de su afición, especialmente de los abonados, con los precios de las entradas para ese partido del próximo domingo (18.00) en el Rico Pérez ante el Atzeneta de David Albelda. El hecho de que los socios que ya han pagado 50 euros por el novedoso carnet Compromiso tengan que abonar una media de otros 15 euros por su localidad para ese encuentro ha desconcertado a una hinchada molesta ya de antemano por el coste de ese abono de fidelidad, las rectificaciones con el precio del carnet para los más pequeños o los 69 euros sin descuento alguno que se piden por la primera equipación de este séptimo curso consecutivo en el pozo de Segunda B.

«Los cines no han duplicado el precio porque les hayan reducido la asistencia al 50%» ENRIQUE TÉBAR - ASOCIACIÓN HERCULANOS

En síntesis, los abonados ven excesivo en comparación con temporadas anteriores el precio acumulado del carnet Compromiso más las entradas que deberán sacar para cada partido -de momento con un aforo limitado a mil espectadores- de una campaña que sólo contempla de entrada nueve partidos en el Rico Pérez en la primera fase. En algunas localidades, el coste de la temporada 20/21 llega a triplicar el del curso pasado. También rechazan que no se haya primado la antigüedad de los abonados a la hora de comprar las entradas que se pusieron ayer a la venta «on line», a través de un canal menos accesible para los seguidores de mayor edad. Y el alto coste de las nuevas camisetas, al nivel de los equipos de la Liga de Campeones, también es otro denominador común en las críticas del herculanismo, que pone en solfa la «nueva cultura de club» que pretenden implantar en la entidad los empresarios que la controlan, Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez.

En las dos primeras horas del inicio de la venta telemática el club ya había despachado la mitad de las 1.000 entradas disponibles para la visita del Atzeneta, pero el proceso también estuvo salpicado de anomalías. Hubo abonados que tardaron en conseguir su entrada porque el sistema no reconocía su número y otros a los que se les pidió 20 euros por la localidad de Preferente cuando el precio oficial es de 15, por los 10 euros del fondo Norte y 20 en la Tribuna Delantera Cubierta. Los no abonados pagarán el doble de esos precios a partir del viernes si queda alguna entrada no adquirida por los abonados.

«Es otro engaño porque cuando presentaron la campaña dijeron que no subirían los precios» SERGIO FABRA - UNIDAD HERCULANA

«En la presentación del carnet Compromiso el club anunció que los precios de las entradas más el abono compromiso, no superarán al precio del abono de la temporada pasada», lamentó ayer Enrique Tébar, presidente de la Asociación Herculanos. «Pero si multiplicamos los precios de este primer partido en casa por nueve encuentros de la miniliga regular y sumamos 50 euros del abono Compromiso, no nos salen las cuentas».

Tampoco le salen los cálculos a Sergio Fabra, de Unidad Herculana, que el año pasado pagó por su abono en Tribuna 165 euros por 19 partidos de Liga, «en la peor temporada de la historia del club», se ve ahora obligado a abonar 230 euros, un 40 por ciento más, por 10 partidos menos (sólo los nueve de la primera fase). «Es una desfachatez y vamos de mal en peor», indicó Fabra. «Te sientes engañado cuando te presentan la campaña con la promesa de no subir los precios y ahora te lo doblan. Llevo 25 años seguidos sin faltar a un partido en el Rico Pérez, pero este domingo me planto y no voy a ir».

«Se vuelven a olvidar de los niños, familias, parados, y personas con discapacidad» JAVIER PÉREZ - HERCULANOS EN ACCIÓN

«En la campaña se olvidaron de los niños, familias, desempleados, personas con discapacidad y en la presentación de la camiseta oficial se olvidan de los fieles», destacó por su parte Javier Pérez, de Herculanos en Acción. «Y ahora en las entradas se olvidan de todos esos y de los que llevan yendo al Hércules desde el campo de La Viña. ¿Tanto les costaba haber habilitado una taquilla para los abonados más antiguos o darles alguna preferencia en la compra en la web? No voy a decir si los precios son caros o baratos, pero en los cines no han duplicado el precio de las entradas porque les hayan reducido el aforo».

En la misma línea, Fernando Paterna, del colectivo #Todos juntos en Armonía, cuestiona el «afán recaudatorio» de la directiva. «En las cuentas del club no entra el futuro ni el pasado, los niños y los mayores están siendo maltratados con un afán recaudatorio digno de señores feudales», señaló. «Los precios de las entradas han sido una puñalada más. Se comentó que los socios pagarían mucho menos que los no socios, lo que no se dijo es que el precio se iba a duplicar. Parece que el club se dedica a poner trampas a sus fieles para poder exprimirlos al máximo».

«Tenemos el enemigo en casa y parece una venganza hacia aquellos que silban y protestan» FERNANDO PATERNA - #TODOS JUNTOS EN ARMONÍA

Finalmente, Luis Mascaraque, de Hérculanos sin Fronteras, recalcó que «no puedes poner el mismo precio si solo puedes vender 1.000 entradas que si puedes vender 5.000, esa es la ley de la oferta y la demanda. Quien piense en hacer negocio debería saber que con esas entradas no hay ni para pagar los gastos de abrir el Rico Pérez». Mascaraque también desaprueba que «sólo se puedan sacar entradas on line porque discriminas, sobre todo, a la gente mayor, que son precisamente los abonados con mas antigüedad».

Por otro lado, los abonados siguen a la espera de saber si se podrá ver el partido en directo a través de internet y rechazan por demasiado estricto el aforo de 1.000 personas impuesto por Sanidad.