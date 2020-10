Se aleja del foco por norma, pero cuando debe acercarse al micrófono lo hace sin reparo, con clarividencia y desparpajo madrileño. David Cubillo, el técnico del Hércules, lleva cuatro meses en el club pero todavía no ha debutado; lo hará mañana en el Rico Pérez ante un Atzeneta al que nadie se atreve a calificar todavía. El conjunto valenciano, recién ascendido a Segunda B y que hace dos temporadas estaba en Preferente, llegará mañana a un estadio treinta veces más grande que su municipio. Al frente de la expedición, su entrenador, David Albelda, un maestro de ceremonias ideal para el bautizo en una gran plaza de un equipo que debutó la pasada semana en Liga con un empate ante el Mestalla.

Cubillo expresó ayer las «ganas» que tiene el Hércules de volver a competir casi ocho meses después, aunque rehuyó la condición de favorito que se le presupone siempre al conjunto alicantino en el tercer peldaño del fútbol español: «Yo no veo favoritos, el presupuesto da igual; ésta es una competición muy igualada y es cuestión de cuidar ciertos detalles». El técnico madrileño también descartó catalogar al Atzeneta de «cenicienta»: «Habrá subido ahora de Tercera pero entrena y trabaja como un Primera, como nosotros».

Tampoco tuvo tapujos Cubillo en explicar, pese a la diferencia de presupuestos y de dimensión de club, que el Hércules llega peor a la cita de mañana. «Es que no estamos en la misma condición, ellos tienen más rodaje, se han quitado los nervios del debut», indicó. El técnico recordó que el confinamiento por los dos casos de coronavirus mermó a su equipo, que ha estado dos semanas sin entrenar. «No llegamos igual, lo hacemos con algo de desventaja, no mucha pero algo», puntualizó sin ánimo de victimismo.

El técnico blanquiazul trató de desgranar ayer qué Hércules se verá mañana o, al menos, cuál es la idea. «Pretendo un equipo competitivo, que ya sabe cómo es la Segunda B y de qué manera debe enfrentarse a este tipo de equipos», indicó. Cubillo refrescó su planteamiento base, con el que casi asciende a Segunda con el Marbella el pasado curso: «Quiero un equipo que defienda muy bien y que también tenga un buen manejo de balón; que domine los tiempos, en definitiva».

Del rival subrayó la importancia de mantener el bloque del pasado año, a pesar de que el campeón de grupo de Tercera fue el Alcoyano, que terminó ascendiendo en los despachos. «Que el Atzeneta tenga la base de la 19-20 supone una garantía en cuanto a la repetición de mecanismos; además, sus incorporaciones son de nivel, es gente que ha jugado en Segunda División». «No obstante, nos queremos centrar en nosotros, tenemos potencial de sobra», matizó Cubillo.

Benja y Pedro Torres, bajas

El técnico del Hércules confirmó las bajas ya sabidas y también la recuperación del centrocampista Jon Erice, que llegará entre algodones tras un mes en el dique seco por una lesión muscular provocada en el Pepico Amat de Elda, el mismo día en el que Benja se luxó el hombro. Por tanto, serán bajas para el partido de mañana el delantero catalán, que tuvo que ser operado y que se perderá el primer mes de competición, y el canterano Pedro Torres. Su ausencia está relacionada con el parón obligado que tuvo que hacer el equipo hace dos semanas.

Cubillo también expresó la ilusión que reina en el seno del club por el buen estado que presenta el terreno de juego del Rico Pérez. «El césped está muy bien, la lluvia de los últimos días le ha sentado muy bien: está blando pero no se levanta si lo pisas; perfecto», indicaba ayer un emocionado Cubillo que todavía no ha decidido la alineación. «Uno ya sabe la forma de jugar pero siempre en el último entrenamiento puedes cambiar cosas; así lo he hecho en los últimos equipos y así lo voy a seguir haciendo», deslizó.

Por último, el técnico no quiso entrar en la polémica suscitada en los últimos días, relacionada por la poca delicadeza del club con la afición: «Eso ya se nos escapa, son momentos difíciles para todos». Además, lamentó que mañana sólo pueda entrar al estadio un millar de aficionados.

Partido gratis en la web del club para los abonados

Los aficionados del Hércules que se han sacado el abono Compromiso podrán ver mañana el partido ante el Atzeneta de manera gratuita a través de la página web del club. Para el resto de aficionados el precio será de 7 euros. La emisión del partido se efectuará con cuatro cámaras, narración y además ofrecerá contenido exclusivo.