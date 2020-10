El ensayo general del Hércules llegó en partido oficial y con victoria en casa 371 días después. Penalizado por el coronavirus con casi dos semanas de cuarentena que frenaron en seco la recta final de su pretemporada, el conjunto alicantino arrancó la Liga con un déficit de preparación, pero fue capaz de sacar adelante ante el Atzeneta UE un partido que se le puso muy cuesta arriba a base de coraje, entrega y ráfagas de buen juego. El Hércules de David Cubillo ha mejorado ostensiblemente en actitud y en todas sus líneas, en las que ya se nota el peso de una plantilla amplia, compensada y competitiva, que ofrece muchas variantes al técnico madrileño. Los fichajes han dado un evidente salto de calidad al vestuario, los cambios dan otro aire al equipo y empieza a ser difícil distinguir entre titulares y suplentes en algunas demarcaciones. Cubillo tiene fondo de armario más que suficiente para elegir y seguir mejorando aspectos como la escasa aportación ofensiva de los laterales, la falta de ideas y la espesura en la creación de juego por dentro y el desequilibrio individual de sus jugadores en la media punta, en la que también faltó desborde.

DEFENSA

Seguridad en el eje central, deben aportar más los laterales

A pesar del penalti cometido por Moisés que puso por delante al Atzeneta, el centro de la zaga del Hércules ofreció una notable sensación de mayor firmeza y seguridad. Con la garantía que siempre supone Falcón bajo los palos, el sevillano y el hispano-paraguayo Tano completaron un partido muy serio y apenas concedieron oportunidades al rival. No hubo fisuras en el eje central de la zaga, en la que Pablo Íñiguez y Teo Quintero aguardan su oportunidad desde el banquillo. Sí cabe exigir más a los laterales; en la derecha, Raúl Ruiz no pasó de correcto; no cometió errores de bulto, pero se espera de él mayor presencia en ataque para crear superioridad en asociación con el extremo y contar con sus centros y pases atrás desde la línea de fondo. Y en la izquierda, a Nani se le vio impreciso y algo pasado de vueltas; con dudas y prisas para recuperar su mejor versión y dejar atrás la pesadilla de la pasada campaña. Javier Pérez y Manny son otras opciones en los dos carriles defensivos.

CENTRO DEL CAMPO

Variantes en el doble pivote, el dibujo y la línea de mediapunta

Sorprendió Cubillo de entrada con el francés Appin y Moyita en el doble pivote como titulares y los ilustres Jon Erice y Armando en el banco. Pero el partido le dio la razón. El ex del filial del Mónaco exhibió mucho poderío físico y empuje y aguante en el tramo decisivo del partido, mientras que Moyita dejó muestras de su clase y capacidad para crear juego con una gran asistencia a Acuña en el tanto del empate y de su mentalidad positiva para sobre ponerse al error en el lanzamiento del penalti. Arrancó el técnico con un teórico dibujo 4-3-3 en ataque, que se convirtió pronto en un 4-2-3-1 con la posición flotante de David Sánchez entre líneas y un notable peso del doble pivote para dar equilibrio y generar fútbol. En teoría, la «sala de máquinas» estaba reservada para Erice y Armando, con el permiso del convaleciente Pedro Torres y Diego Benito, pero hay otras variantes. El navarro salió en el tramo final en lugar de Alfaro y aportó oficio, solidez y muy buenos cambios de juego en largo para activar a los laterales y extremos. En el costado izquierdo destacó la pujanza del alicantino Borja Martínez, que mantiene la buena línea de la pretemporada y estuvo muy activo con sus centros en movimiento y a balón parado, aunque le faltó algo de profundidad. Por la derecha Jesús Alfaro fue de menos a más. Irregular e impreciso en el primer tiempo, mejoró en la segunda mitad con su dinamismo para crear ventaja hasta que fue sustituido. Pedro Sánchez, lesionado en las vísperas del partido, y Javier Pérez son otras bazas del técnico en la búsqueda del desequilibrio que va a necesitar el equipo para jugar por fuera y abrir defensas ordenadas y compactas como las que abundan en la categoría.

DELANTERA

Acuña ya es el líder y Garrido aumenta la potencia de remate

El Toro Acuña fue fiel a sí mismo y en el primer partido conquistó a los escasos 900 herculanos presentes en el Rico Pérez. Intenso, profundo, agresivo y con olfato goleador, provocó el penalti que falló Moyita y marcó poco después el empate cuando ya estaba lesionado con molestias en la planta del pie. Lidera el ataque del equipo y la presión alta y contagia su garra al resto. Con todo, el momento del partido lo protagonizó Manu Garrido al perseguir y provocar con fe en la prolongación el error del portero rival Anacker para firmar un triunfo que sabe a gloria al herculanismo. Pero Garrido no sólo selló la victoria. Entró por David Sánchez para que el equipo pasara a jugar con dos puntas natos y el Hércules tuvo con él mucha más presencia en el área rival y potencia de remate. También Buenacasa lució buenas maneras en el último cuarto de hora. Son delanteros diferentes, que ofrecen varios registros a Cubillo para armar su ataque, a la espera de que se reincorpore el lesionado Benja Martínez.