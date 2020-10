Juan Carlos Celdrán: «Es injusto este límite de aforo; en el Rico Pérez se garantiza la seguridad»

¿Cómo valora el desarrollo el pasado domingo del primer partido con aforo limitado en la historia del Rico Pérez?

El balance s muy positivo, aunque es cierto que hay cosas que mejorar como el acceso al estadio y vamos a hacerlo con más personal. Ha sido el primer partido, una experiencia nueva para todos y vamos a intentar perfeccionarlo para que sea lo más ágil posible para la ente que venga al estadio.

Su objetivo es acortar los tiempos de acceso al estadio...

Claro. Vamos a reforzar las puertas de acceso con más personal para que la identificación sea mucho más rápida y el control de temperatura más efectivo para tardar menos en la entrada. Sobre todo en la puerta 14 tuvimos algo más de preocupación y ya tenemos previsto ampliar la operativa para el próximo partido.

Los retrasos en la entrada por la puerta 14 se debieron a problemas técnicos...

Sí, hubo un pequeño problema con una de las PDA, pero lo solucionamos rápidamente y sí es cierto que ese tiempo de respuesta alargó un poco la espera, pero para el próximo partido estará solucionado sin más problemas.

No hubo ningún incidente antes, durante, ni después del partido. El escaso millar de seguidores presentes respetaron toda la normativa...

Sí; hay que agradecer su actitud a los aficionados que vinieron. Evidentemente, hubo que informar a algunos sobre su ubicación alguna porque la gente está acostumbrada a sentarse en su asiento y ahora tienes que buscar el que te corresponde, pero hemos identificado las butacas para que sea mucho más fácil ubicarse. Y la idea es perfeccionar también este aspecto para que los aficionados no tengan ningún problema para encontrar su sitio.

La distancia social la tienen que respetar en las gradas incluso los miembros de una misma familia...

Sí, ten en cuenta que no podemos identificar quién viene o no con un familiar porque las entradas se compran vía telemática y no podemos estar cambiando los asientos y las ubicaciones. Nosotros generamos la distancia de seguridad que marca la norma y ellos se tienen que sentar a partir de ahí. Intentamos evitar que se siente la gente junta, llamarles la atención o tener que identificarlos o molestarlos. Es mucho más práctico mantener la distancia, no tener nadie al lado, pero puedes hablar perfectamente con quien tengas a tres asientos de distancia porque no hay mucho público en el estadio.

Todo apunta a que estas restricciones se van a mantener bastantes semanas a la vista de la evolución de la pandemia...

Nosotros hemos mantenido nuestro proyecto de incrementar el aforo. Se le pidió a Sanidad y seguimos esperando una respuesta. Cada comunidad autónoma tienen sus propias medidas, unas permiten aumentarlo y otras no. Nuestra ilusión es que nos permitan traer al número habitual de aficionados al Rico Pérez.

¿Le parece injusto que se limite a 1.000 la cifra de espectadores en un estadio con capacidad para casi 30.000?

Sí, porque hablamos de un club que por capacidad operativa y del estadio puede albergar a muchas más personas con distancia de seguridad y permitiendo el acceso con control. Estamos abriendo cuatro puertas y no abría ningún problema en abrir siete u ocho y mantener esa distancia y aumentar el aforo. Nosotros podemos poner todas las medidas y el personal necesarios, y estamos deseándolo, pero depende de Sanidad en última instancia.

Acabamos de conocer un nuevo contagio en el Alcoyano y el partido del domingo en Mestalla es a puerta cerrada...

Ésta es la situación que vivimos día a día, tampoco podemos planificar más allá, aunque tenemos previstas todas las medidas de seguridad que se nos exijan.

¿Contempla la opción de que, en lugar de aumentar, se pueda reducir el aforo?

Todo depende de lo que decida la Generalitat, no podemos hacer otra cosa que mantener los protocolos y dar la mayor seguridad y garantías posibles a la afición.

Es una pena ver el Rico Pérez tan desangelado como el domingo pasado...

Sí, es triste, hemos pasado de ver el estadio lleno a final de la temporada 2018/19 en la promoción de ascenso a la actual situación, pero hay que aceptar y adaptarse a la nueva realidad sanitaria.