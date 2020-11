El problema no es nuevo. Todos los años el Hércules se topa con las mismas dificultades en su camino hacia el fútbol profesional: la plaga de lesiones. No sorprende, por tanto, que ahora mismo el conjunto blanquiazul tenga hasta cinco jugadores con problemas físicos, dos de ellos lesionados para varias semanas como Acuña y Benja. Ayer le tocó el turno a Joan Erice, que no pudo acabar el entrenamiento por molestias en el gemelo. El centrocampista no está teniendo suerte en este primer tramo de la temporada y tocará esperar a hoy para saber si podrá estar en el partido del domingo ante la Peña Deportiva aunque no parece existir especial optimismo.

Los que tampoco estuvieron en el entrenamiento de ayer fueron Pedro y Garrido. Desde el encuentro ante el Mestalla no han vuelto a entrenar y todo apunta a que no estarán en el Rico Pérez. Malas noticias para un Hércules que fue confeccionado con un fondo de armario amplio pero que de nuevo la plaga de lesiones está complicando mucho el trabajo diario.

La preocupación en el cuerpo técnico blanquiazul es máxima y uno de las causas del elevado número de lesiones podría estar en el estado del césped de la pista de atletismo del Tossal. Es algo común todos los años y de momento parece que no tiene solución.

El equipo tiene previsto entrenar el jueves y el viernes en el Rico Pérez para preparar el importante partido ante la Peña Deportiva de Santa Eulalia. Las obras para volver a utilizar el campo de entrenamiento de Fontcalent continúan aunque sin fecha para terminarlas, por lo que se desconoce si estará disponible para esta temporada o habrá que esperar a la siguiente.

El Hércules está incómodo en el campo de atletismo, donde ha desarrollado íntegramente todos los entrenamientos de esta pretemporada y de momento lo que llevamos de campaña. Lo que está claro es que una plantilla de alto presupuesto como la que tiene el Hércules en estos momentos no puede permitirse el lujo de estar sin un campo de entrenamiento fijo y la única alternativa sea la pista del Tossal con un césped que está causando muchas molestias físicas a los futbolistas.

Ahora mismo, la atención está centrada en Erice, Pedro y Garrido para saber si pueden estar a disposición de Cubillo para el encuentro del domingo en el Rico Pérez. Será la primera ocasión en la que el Hércules dispute un partido oficial sin público en el Rico Pérez. El club insistió a la Conselleria por la posibilidad de que hubiera público pero no ha sido posible y el estadio alicantino estará con las gradas vacías ante la Peña Deportiva.