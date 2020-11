El centrocampista del Hércules, Sergio Núñez, Moyita, elogió ayer a la Peña Deportiva de Santa Eulalia, próximo rival, y afirmó que su equipo debe estar al mismo nivel de competitividad que el balear si quiere ganar este domingo. «Ya me he enfrentado a ellos y sabemos cómo son. Debemos estar al mismo nivel que ellos y luego sacar lo que tenemos cada uno», explicó el jugador sevillano. Moyita afirmó sentirse más cómodo jugando por el centro y entre líneas que en las bandas y confesó que le resulta extraña la posibilidad de disputar un partido sin público, si bien no quiso que sea excusa para justificar nada. «Creo que es la primera vez en mi vida, pero es un partido y tenemos que tener el mismo nivel de exigencia que si hubieran 25.000 espectadores. Lo importante somos nosotros, los que ganamos y perdemos. No hay que pensar en cosas del exterior» explicó el ex jugador del Mallorca. El futbolista sevillano no quiso mirar más allá de la primera fase de la competición, en la que reiteró que el objetivo es «quedar entre los tres primeros como sea». «En la categoría hay 102 equipos y 12 o 14 muy fuertes, entre ellos el Hércules», aseguró Moyita, quien señaló que no le afecta la presión de jugar en un club con tanta exigencia. «He jugado más cómodo cuando más presión había».