David Cubillo ha lamentado, tras el entrenamiento matinal, que Sanidad haya dejado sin efecto la autorización municipal que posibilitaba el acceso de 400 espectadores al estadio Rico Pérez este domingo para asistir al encuentro Hércules-Peña Deportiva de Santa Eulalia (Ibiza). «Acatamos las normas, pero nos da pena. Ellos (los aficionados) nos empujan, pero son los tiempos que nos toca vivir. Es una lástima, ojalá que todos estos esfuerzos que estamos haciendo sirvan para poder volver a vera nuestro público en diciembre en las gradas. Seguro que nos animarán desde casa y por eso queremos que se sientan orgullosos de nosotros», ha enfatizado el preparador blanquiazul.

El técnico, que mantiene las dudas de Erice y Manu Garrido por molestias físicas, no da pistas sobre si podrá contar con ellos para el partido correspondiente a la cuarta jornada en el Grupo 3-B de Segunda División B. «Queremos ser optimistas, tenemos tiempo para poder recuperarlos, pero no sé si podremos contar con ellos. Esta tarde y mañana seguirán con su trabajo específico de rehabilitación con los fisios, a ver qué tal...», deja en el aire el entrenador, que mira de reojo a la cantera, por si acaso. «El filial está muy cerca. Todos los días trabajamos con chicos del filial. Nuestra confianza en ellos es máxima, los conozco perfectamente. Si hay que tirar de alguno, conocen la dinámica del primer equipo y sabemos que si tenemos que echar mano de ellos, nos responderán», ha asegurado.

El enfrentamiento del domingo es clave para Cubillo, por su dificultad. Según el técnico madrileño, la Peña Deportiva es un equipo a tener muy en cuenta porque «se quedó a dos partidos de ascender, es, de nuestro grupo, el que más lejos llegó la temporada pasada. Pueden no tener historia, que no haya estado nunca en Segunda, pero no son una sorpresa, para mí son un favorito. Mantienen el bloque, al entrenador. Son un pedazo de equipo. Será un partido especial y un rival ideal para mostrar que somos un bloque capaz de competirles durante 90 minutos. Son el equipo más competitivo y más correoso de nuestro grupo», subraya Cubillo.