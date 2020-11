Bastó con el gol de David Sánchez, pero debió ser mejor. David Cubillo estaba contento con sus jugadores y no lo ocultó: «Hemos trabajado bien, sobreponiéndonos a muchas dificultades a lo largo de toda la semana. En la primera mitad ha habido más igualdad, pero en la segunda, otra vez con un hombre más, hemos hecho mejor segunda parte que en Paterna y hemos creado ocasiones más claras», sostuvo.

La acción determinante del partido no ofreció dudas para el entrenador del Hércules: «La expulsión es muy clara, entra con una fuerza desmedida y a una altura muy peligrosa, le ha podido hacer mucho daño a Alfaro; además, yo creo que en la primera parte se ahorró algunas tarjetas para el rival, que es algo que nos viene sucediendo desde que comenzó la Liga», reivindicó.

«Es una victoria importante porque el rival era muy bueno. Un gran equipo. El triunfo nos ayuda a seguir creciendo a pesar de todas las adversidades que estamos sufriendo y por la entidad de la Peña Deportiva, que es un club muy a tener en cuenta», reiteró el técnico madrileño.

«Lo peor del partido ha sido la primera media hora porque no hemos sabido superar la presión alta que proponen ni la alta intensidad con la que la llevan a cabo. Nos lo esperábamos, pero, aun así, no lo hemos atajado bien», lamentó el preparador.

«Con Teo buscaba un cambio táctico. Con él, ganábamos velocidad para atajar sus posibles contras, y también el balón parado. Tano había notado molestias y no podía arriesgarme a que fallara en las vigilancias ante un jugador tan rápido como Nacho López. Es un movimiento para llevarnos el partido», esgrimió.

«No me preocupa la falta de acierto, me preocuparía que no fuésemos capaces de generar ocasiones, y hoy –por ayer– hemos hecho muchas.

«Un equipo sin banquillo y sin balón parado es difícil que consiga lo que busca», recordó el técnico, que insistió en su filosofía: «La defensa es la clave».