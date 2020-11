Pese a perder el apoyo de su público en el derbi de este domingo (17.00) en El Collao, Parras mantiene que el Alcoyano puede hacer daño a un Hércules «mucho más práctico», al que ve como un «bloque compacto».

El Alcoyano llega al derbi del domingo frente al Hércules después de tres semanas sin competir por el caso de covid en su plantilla. ¿Cómo se prepara un partido así en estas circunstancias?

La verdad es que hemos tenido que hacer un esfuerzo de concentración porque después de tanto tiempo llega un momento en el que parece que no ha empezado aún la competición. De forma que hemos tenido que trabajar también el aspecto psicológico en este sentido.

¿Cómo está su equipo físicamente y de ánimo tras la cuarentena?

Físicamente hemos podido trabajar en los últimos días y el equipo llega bien preparado al derbi. Y en la parte anímica y psicológica también estamos listos para el partido, aunque estas circunstancias condicionan toda preparación.

¿Qué opina del acuerdo entre los dos clubes para que no jueguen este partido su delantero Jona y el defensa cedido Solbes?

Es una situación que nos viene dada y no podemos hacer nada; tan sólo competir de la mejor manera, aunque está claro que son dos bajas muy importantes para nosotros. Jona es un futbolista clave para el Alcoyano porque está llamado a marcar diferencias en esta categoría y a darnos un plus de calidad. Son situaciones que se dan en el fútbol, las tenemos que asumir y ya está.

¿Parte como favorito el Hércules en El Collao?

A priori sí es favorito el Hércules por plantilla y presupuesto, pero el Alcoyano juega en casa y tenemos nuestras armas para plantar cara y competir ante un gran equipo.

De cualquier modo, el Alcoyano es la «bestia negra» del Hércules en esta última etapa en 2ª B...

Sí, toda la semana se habla mucho de eso y ya he dicho que a nivel anecdótico está bien, es curioso, pero en cuanto empiece a rodar el balón, todo eso se olvidará. Además, este año se da la circunstancia de la ausencia de público y eso es un factor importante también.

¿La ausencia de público en El Collao le puede restar potencial que a su equipo como local?

Somos de los equipos más perjudicados por estas restricciones porque en nuestro campo nuestra afición siempre nos da un plus. Nosotros lo notamos mucho. Ese Collao apretando influye tanto en nuestro ánimo como en el del rival.

Cuáles son las aspiraciones del Alcoyano en esta campaña?

El objetivo que nos hemos marcado es estar cerca de los puestos que dan la posibilidad de meter la cabeza en la categoría de nueva creación, la Segunda B-Pro. Esa es la realidad.

¿Cómo define la plantilla que han confeccionado para esta temporada tras su ascenso?

Hemos formado un grupo muy equilibrado, con gente con mucha experiencia en Segunda B, que sabe cómo son los partidos en esta categoría, y con gente joven que viene con muchas ganas y mucha hambre. Y todos ellos conociendo lo que es El Collao y una entidad como el Alcoyano y lo que se nos va a pedir, que no es otra cosa que entrega máxima.

¿Le tiene más de ganas al Hércules por su pasado como franjiverde, como entrenador de la base y el filial del Elche?

No, qué va. Una cosa no quita la otra. Además, el Hércules es una entidad a la que respeto mucho, al igual que a su afición. No entiendo el fútbol contra nadie. Uno puede ser de un equipo, pero no tienes que ir contra nadie. Todo lo contrario. A mí el Hércules lo que me inspira es mucho respeto como institución.

¿Cómo quiere que juegue su Alcoyano en este regreso a la categoría de bronce?

Sabemos que nuestras armas pasan por intentar ser un equipo muy intenso. Trabajar todos, con las líneas muy juntas defensivamente y luego en ataque que podamos aportar velocidad y que ese trabajo defensivo sea aprovechado por los jugadores de arriba para resolver y conseguir puntos. Básicamente estamos trabajando en eso.

¿Qué le parece este Hércules de Cubillo? Ha cambiado mucho con respecto al curso pasado...

Sí; es un gran equipo en cuanto a plantilla y a nivel de juego lo ha demostrado en estas jornadas. Han optado por un planteamiento mucho más práctico, ser un bloque compacto, al que resulte difícil generarle ocasiones y hacerle goles y que con la calidad que tienen arriba esos jugadores le resuelvan los partidos.

Creerá entonces que el Hércules es uno de los favoritos para estar arriba al final...

Sí, todos asumimos que el Hércules es uno de los favoritos para todo. Para el ascenso e incluso para subir a Segunda División.

El nuevo sistema de competición no permite relajarse...

No, lo ha cambiado todo. Ahora los empates son menos empates y las victorias más victorias. Y más teniendo en cuenta esto de arrastrar los puntos a la segunda fase. No sé bien qué fundamento tiene porque luego te cruzas con un subgrupo que no tiene nada que ver con el tuyo. Está claro que cada partido cuenta y que cada victoria vale más de tres puntos.

¿La ausencia de público adultera la competición?

Sí. Primero se modifica el hecho del fútbol en sí al no haber público. Y lo que adultera la competición es que en unos clubes pueda entrar público a sus estadios, con todo lo que conlleva de abonos e ingresos económicos y que otros no podamos hacerlo. Es algo que no puedo entender.

¿Teme que se pueda suspender la 2ª B por la pandemia?

El temor lo tienes, pero creo que no. Ésta es una actividad que entre todos tenemos que sacar adelante y ser responsables. El fútbol en sí mismo no es foco de contagios. Los casos que hemos tenido los hemos heredado de algún contacto social, laboral o familiar. Esta actividad no se puede parar porque hay muchas familias viviendo de esto.