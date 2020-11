Reposado, cada vez más familiarizado con el entorno, confiado por las victorias. David Cubillo prefiere no hablar de favoritos y, mucho menos, de que al Hércules le beneficie el parón competitivo de tres semanas que acumula el Alcoyano al guardar cuarentena por un positivo en covid-19 de su plantilla tras la primera jornada de liga.

«Este partido, por ser un derbi, no va a resultar más complicado que cualquier otro, todos son súper difíciles. No creo que haya favoritos. Para ellos, este es un partido que tienen marcado en su calendario. El derbi contra nosotros, por lo que se me ha comentado, es el partido más importante del año para el Alcoyano», expone el preparador del Hércules, satisfecho porque los test de antígenos previos a la disputa de la jornada han sido negativos en Alicante y Alcoy.

«Tomamos todas las medidas sanitarias y por eso estábamos convencidos de que seríamos todos negativos, pero hasta que no te dan los resultados, no respiras tranquilo», reconoce el técnico blanquiazul, que recupera por fin a Pedro Torres y mantiene las bajas de Acuña, Benja, Pedro Sánchez y Jon Erice.

A diferencia de lo que opinaba cuando fue su equipo quien tuvo que detener la rutina de trabajo por la presencia de coronavirus en el vestuario, Cubillo sostiene que el receso del Deportivo no será relevante en el desenlace del derbi.

«No creo que nos beneficie que ellos hayan estado tres semanas sin competir. Insisto, no hay favorito. Las probabilidades de victoria están al 50%. Puede afectarles un poco, pero seguro que han sabido minimizar el efecto», aceptó a regañadientes. «En un partido de rivalidad, si falta ritmo de trabajo, se suple con las ganas de superar al eterno rival», justificó.

Las ausencias seguras del exherculano Jona (traspasado gratis en verano) y del central blanquiazul sub-23 José Solbes (cedido hasta el 30 de junio) para evitar abonar el montante pactado por ambas entidades en caso de ser alineados por Vicente Parras tampoco son una ayuda crucial para Cubillo.

«Es bueno que nuestro rival no pueda disponer de todos sus jugadores, pero seguro que quienes les suplan van a hacerlo muy motivados y con ganas de demostrar muchas cosas. No esperamos ninguna debilidad ni por sus bajas ni por su falta de ritmo», reiteró.

«El Alcoyano compite bien, es peligroso, viene de un ascenso y eso le empuja en el inicio de curso. Tiene buenos futbolistas, jóvenes y veteranos, y está muy bien trabajado tácticamente», recordó el madrileño antes de admitir que su parón forzoso «ha hecho que no tengamos mucha información del rival, así que esta vez nos hemos centrado en nosotros, en mejorar. Tenemos nociones de su propuesta, pero lo más importante es que nos centremos en nosotros y mejoremos, porque disponemos de margen, tanto en defensa como en ataque. Deberíamos poder ser más efectivos para no pasar tantos apuros en encuentros que dominamos claramente», lamentó el entrenador del Hércules.

«No te puedes volver loco tácticamente en ningún campo, tienes que ser fiel a tu trabajo diario. Puedes introducir alguna variante puntual por el tipo de campo o por el rival, pero tienes que fiarte del desarrollo de tu idea de juego. No creo en las revoluciones puntuales», enfatizó Cubillo,

Si cumple su palabra, no repetirá el error cometido por Planagumà en la última visita oficial del Hércules a El Collao cuando, siendo líder, introdujo numerosos cambios en el once y en el sistema confiando en que la situación del Alcoyano –en descenso y con Mir contra las cuerdas– no le pasara factura. Ruso, con un gol tras saque de esquina, se lo hizo pagar al ahora técnico del Imabari japonés.