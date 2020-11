Madrileño, 42 años, exfutbolista, entre otros, del Atlético, el Getafe y el Rayo. David Cubillo empezó a gestionar vestuarios profesionalmente el mismo curso que el Hércules logró su último triunfo sobre el Alcoyano, en 2012. Casi una década después, el preparador se enfrenta al reto de poner fin a una maldición crónica para el equipo de la capital, que acumula once encuentros seguidos sin sumar tres puntos en sus enfrentamientos con el Deportivo.

El técnico blanquiazul tratará de imponerse en el mismo escenario en el fracasaron, con más o menos estrépito, cinco entrenadores. Antes que él, ni Pacheta, ni Manolo Herrero, ni Tevenet, ni Gustavo Siviero ni Lluís Planagumà fueron capaces de sobreponerse a una inercia derrotista que representa, la mayor parte de las veces, la falta de ambición de algunas de las propuestas futbolísticas defendidas (nunca mejor escrito) sobre el césped de El Collao desde que los herculanos regresaron al cieno de la Segunda B, en 2014.

Los tropiezos en el feudo alcoyanista siempre dejan secuelas, son el germen de desavenencias irreconciliables o sentencias firmes de destitución.

En el último precedente, el que la afición del Hércules tiene más fresco, Planagumà, con el equipo líder de su grupo, introdujo novedades reseñables en el once confiando en que la mala situación del adversario, en descenso y con su entrenador, Vicente Mir, cuestionado a todos los niveles y desde todas instancias, no se lo hiciera pagar. Se equivocó para desgracia y desesperación de los 600 aficionados del Hércules presentes en las gradas de El Collao, el mayor desembarco capitalino en Alcoy en la última década.

Pero no fue el único. A Manolo Herrero, el entrenador que más empeño ha puesto por atacar bien de los que han dirigido al Hércules, con Iván Buigues en la portería, le cayeron tres.

Ganar al Deportivo se ha convertido en una quimera. Si Cubillo es capaz acabar con la maldición, no solo pasará a la historia de los derbis, también situará a su equipo líder. No será sencillo. El balance de goles en los últimos 10 duelos de rivalidad es de 15-3 a favor del Alcoyano. No habrá público, pero eso no restará grandeza al desafío.