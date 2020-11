Chechu Flores: «Si marco al Hércules pienso celebrarlo por respeto al Orihuela y por haber apostado por mí»

El Orihuela arranca con 8 puntos de 12 posibles...Nada que ver con la inercia de la pasada temporada...

La verdad es que hemos tenido un buen arranque, no hemos perdido ningún partido y hemos competido en todos. El equipo anda en buena dinámica ahora mismo.

¿Dónde está la clave de los buenos resultados que están obteniendo?

La clave es el trabajo diario. Somos un equipo que no se conforma, que el cuerpo técnico trabaja muy bien todos los aspectos del juego y eso al final se traslada en los partidos. Sí que es verdad que al final los pequeño detalles y la suerte en esta categoría también dicen mucho, pero el equipo está trabajando muy bien semana tras semana y estamos consiguiendo resultados positivos.

El domingo llega el derbi ante el Hércules en circunstancias muy distintas al partido de la temporada pasada en el que los dos equipos luchaban por evitar el descenso...

Si nos lo dicen hace cinco o seis meses nos hubiéramos puesto las manos en la cabeza y ahora estamos los dos en una situación muy buena en la que hemos conseguido los mismos números en todo. Va a ser un derbi bonito y atractivo. La lástima es que no pueda haber público y disfrutar de un partido así.

¿Qué le parece el Hércules?

Han hecho una plantilla nombre por nombre que es la mejor de Segunda B y ahora tienen que intentar que en el terreno de juego se traslade. Al final eso necesita tiempo porque son mucha gente nueva, ha cambiado el cuerpo técnico, ha cambiado la dirección deportiva...No es de un día para otro y aún así están consiguiendo resultados muy buenos que les hace estar más arriba y trabajar con más tranquilidad porque ya sabemos cómo funcionan allí las urgencias, que no te permiten relajación. Si empiezas bien eso que tienes ganado.

¿Lo considera uno de los candidatos al ascenso?

Sí, el Hércules por nombre y por plantilla en teoría tiene que ser el equipo a batir en esta categoría. De todas formas, el fútbol no te dice nunca que el que tengas buenos jugadores y te gastes dinero vayas a estar arriba. Sabemos cómo es esto y que cada partido es un mundo. El Hércules es claro candidato a estar el año que viene en Segunda División.

¿A qué opta el Orihuela este año?

Nosotros vamos partido a partido y sobre todo a no sufrir, que el año pasado lo pasamos verdaderamente mal. Cada partido era jugar con el cuchillo en el cuello y al final no te liberas mucho. Este año intentaremos disfrutar más. El equipo no se pone objetivos.

¿Qué ha cambiado de este Orihuela al del año pasado?

La clave es Albaladejo , un míster con las ideas muy claras que insiste hasta conseguirlo. Ha hecho el equipo que ha querido.

¿Dónde puede estar la clave del partido del domingo?

Va a ser un partido igualado en el que el Hércules nos va a exigir mucho, nos van a apretar. Marcarán los pequeños detalles, el que menos errores cometa. El que anota primero se llevará el gato al agua. No creo que vaya a ser un resultado abultado pero el que se ponga por delante tendrá mucho ganado.

¿Sigue siendo para usted un partido especial?

Siempre volver al Rico Pérez es especial para mí. He pasado cinco años de mi vida allí muy bonitos. Ha sido el club que más a gusto me he sentido en toda mi carrera. La gente me ha querido muchísimo. Es una pena que el Hércules esté todavía en Segunda B pero al final lo conseguirán.

¿Si anota lo celebrará?

Sí. Si marco lo celebraré por respeto a mi club, que ha apostado por mi y esperemos ganar para dar un paso más.

¿Cómo lleva lo de jugar sin público?

Es el antifútbol. Entras al campo y no parece que vayas a jugar un partido, pero es lo que nos ha tocado vivir, hay gente que está en una situación muy complicada y esto es lo que hay que hacer.

El Hércules tendrá varias bajas para este partido...

Si nos faltaran a nosotros varios jugadores sí que lo notaríamos, pero en el caso del Hércules con la plantilla que ha hecho y el dinero que se ha gastado no debería tener ningún problema y lo está consiguiendo.

Cuando dejó el Hércules dijo que habría Chechu para rato. Y lo está demostrando...

Mientras me siga encontrando bien seguiré jugando y disfrutando del fútbol. Tengo claro que no me voy a arrastrar por los campos.

¿Le queda alguna espina clavada en el Hércules?

Ninguna, solo la de no conseguir el ascenso. Es lo que más me dolió por los cinco años que estuve y lo bien que trabajamos.

¿Qué importancia le da al derbi dejando de lado el componente emotivo?

Un partido para nosotros importantísimo porque con el covid no sabemos el futuro que nos espera y si se parará la competición. Hay que coger ahora todos los puntos posibles porque estoy seguro de que este año alguno dará la sorpresa y lo veremos en el fútbol profesional.

¿Le sorprende algo de estas primeras jornadas?

Que está todo muy igualado y que difícilmente vamos a ver muchos goles. Es una categoría más complicada aún que otros años.

¿Le gusta el sistema de competición?

Es lo que nos toca vivir, lo que me gusta es jugar al fútbol y ya sería muy grande volver a jugar con aficionados. Al final los fines de semana la gente disfruta mucho de su deporte, ir cada domingo, sus comilonas, su cerveza... Esperemos que vuelva todo.