El Hércules no puede descuidarse ni un ápice en este tramo de la temporada en el que se enfrenta a rivales que pueden meterle en un lío. Orihuela, Ibiza y Villarreal B son los tres próximos partidos del conjunto de Cubillo. La exigencia es máxima y apenas existe el margen para el fallo en esta temporada tan corta y de tanta igualdad en la clasificación.

El primer escollo será este domingo la visita del Orihuela en el Rico Pérez. No se le dan bien los derbis al Hércules pero en esta ocasión no tiene otra posibilidad que la de ganar tras empatar en Alcoy. El conjunto de la Vega Baja tiene los mismos puntos que el Hércules y además solo ha encajado un gol. Partido muy complicado ante un rival que todavía no ha perdido y que a diferencia de la pasada temporada lleva una inercia muy positiva. Una derrota significaría que el Orihuela se pusiera por delante y alejarse de la cima.

La complicación será máxima el próximo domingo en Ibiza ante el líder de la competición y equipo que ha ganado los cuatro partidos disputados. Ganó con solvencia el miércoles en Alcoy, algo que no consiguió el Hércules, y mostrando recursos importantes tanto en ataque como en defensa. Ante el Alcoyano encajó su primer gol pero pudo golear si no lo impide José Juan en la portería alcoyanista. Ahora mismo, el conjunto balear está cuatro puntos por encima del Hércules, con lo que el encuentro de la próxima semana es trascendental para evita que se escape demasiado.

Y el tercer encuentro de máxima exigencia es el que enfrentará al conjunto blanquiazul ante el Villarreal B en el Rico Pérez. El equipo castellonense está situado en la quinta posición con cinco punto y una derrota, pero tiene un partido pendiente ante el Alcoyano. Será otra prueba de fuego importante para un Hércules que no puede descuidarse en una campaña más corta de lo habitual y que todos quieren estar arriba para pasar a la siguiente fase y luchar por el ascenso.

De momento, la línea del Hércules es buena con una defensa que roza la perfección y un ataque en el que le faltan efectivos para disponer de todas las armas. La lucha por el primer puesto apunta a ser dura con el Ibiza.

Borja confía volver a ganar un derbi después de tres años

El centrocampista del Hércules Borja Martínez confió en romper la estadística negativa de su equipo en los duelos provinciales, ya que acumula tres años y once partidos sin derrotar a los conjuntos de las localidades vecinas. «Los datos no son favorables y hay que romper las estadísticas», dijo el alicantino, quien admitió que para el equipo será «una motivación más volver a ganar un derbi».