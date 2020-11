Gerard Albadalejo prevé un interesante e igualado derbi el domingo en el Rico Pérez (12.00). El técnico del Orihuela llegó en diciembre al conjunto de la Vega Baja y le cambió por completo la cara al equipo. Tiene claro que la humildad y el sacrificio es la base de los buenos resultados y elogia al Hércules al que considera un claro aspirante al ascenso al fútbol profesional, mientras que prefiere no marcarse objetivos en el Orihuela.

EL SECRETO DEL ÉXITO

El técnico catalán cree que la humildad y el trabajo son la clave de los buenos resultados

« No nos podemos quejar, hemos arrancado bien (8 puntos de 12) y esperemos que así siga», afirma el entrenador del Orihuela, que tiene claro dónde esta clave de los buenos resultados: «Secretos hay pocos, se trata de trabajar con humildad cada día, en cada sesión de entrenamiento intentar que los jugadores lleguen al partido en las mejores condiciones posibles y a partir de ahí elegir los que pensamos que nos van a acercar a la victoria. Pero siempre con una señas de identidad propias que son la humildad, el sacrificio y el trabajo colectivo».

UNA PLANTILLA REMOZADA

Combinación de jugadores veteranos con ganas y de futbolistas con proyección

Albadalejo ha hecho una plantilla prácticamente desde cero. «Han cambiado muchas cosas, es una plantilla totalmente nueva que ha empezado de cero y que está construida con mucha comunicación con el club buscando una mezcla de jugador con mucha experiencia en la categoría pero con ilusión y ganas de hacer las cosas bien con chicos jóvenes que quieren abrirse paso en el fútbol profesional. Esa combinación junto a las características de ser humildes y trabajadores en el día a día nos está funcionando bien de momento».

ELOGIOS AL HÉRCULES

El entrenador considera a su rival del domingo uno de los claros aspirantes al ascenso

«El Hércules me parece a mí lo mismo que a todo el mundo. Un equipo muy potente, un club histórico que debe estar en categorías más altas y que está haciendo bien las cosas con paciencia y tranquilidad construyendo un bloque sólido y que va por el buen camino». «Que es un candidato al ascenso no solo lo creo yo, es algo que lo cree todo el fútbol. Es como si me preguntan si creo que el Barcelona o Madrid pueden aspirar a ganar la Primera División. El Hércules siempre es un aspirante a conseguir grandes cosas esté dónde esté. Esta es una competición muy dura con partidos muy igualados y están trabajando muy bien», afirma.

UN DERBI IGUALADO

Los detalles pueden condicionar el resultado final

«Me espero el domingo un partido muy equilibrado, muy complicado ante le mejor versión del Hércules y nosotros trabajando con mucha humildad preparando nuestras bazas para seguir siendo fuertes en lo que somos fuertes e intentando trabajar en lo que pensamos que les podemos hacer daño para ganar el partido. Espero un partido ajustado y como suele pasar en este tipo de encuentros, un detalle lo puede condicionar todo».

SIN PÚBLICO

«Es una situación difícil que es bienvenida si es el camino para acabar con la pandemia»

A Albadalejo le cuesta también entender el fútbol sin público en las gradas. «Es una situación difícil y complicada y no queda otra que aceptarlo. Nos encantaría jugar con público tanto en Los Arcos como cuando vamos fuera. Nosotros hemos jugado con público en la dos últimas salidas, ésta será la primera que no. Es una situación difícil para todo el mundo pero si es el camino que nos acerca a superar esta pandemia bienvenido sea, pero echando de menos evidentemente el jugar con público», señala. « Los partidos sin gente son diferentes, extraños. No es lo mismo jugar con público en el Rico Pérez pero tampoco es lo mismo jugar en Los Arcos. Sabemos que la tensión que te da el público no va a estar, pero no queda otra que adaptarnos, es un factor más de la competición, con lo que no nos tiene que afectar».

UN CAMINO LARGO

«Hay que tener paciencia porque después del derbi aún quedarán doce partidos»

El técnico pide paciencia. «Estamos los dos equipos con ocho puntos, aún es pronto para decir que estamos arriba, esto acaba de empezar y queda un mundo. Aunque mucha gente está intranquila porque cree que queda poco yo soy de la opinión de los que piensa que aún queda muchísimo. Si que es verdad que son 18 partidos, pero vamos por la jornada cinco y si esto fuera la segunda vuelta de una liga quedarían todavía 12 partidos después de jugar éste. Es importante no perder pero no es determinante este partido para nada, solo para hacer camino», afirma.

LA DEFENSA

Hércules, Ibiza y Orihuela solo han encajado un gol

«Solo hemos encajado un gol al igual que el Hércules y el Ibiza. Tenemos los equipos un buen sistema defensivo, es un conjunto de todo el equipo y el camino a seguir en la categoría, ser sólidos atrás, ceder pocas ocasiones de gol y dejar tu portería a cero. Eso siempre te acerca a la victoria y es el camino que deben seguir los equipos para ganar partidos»

OBJETIVOS A CORTO PLAZO

El entrenador solo piensa en ganar cada jornada

«El objetivo es ganar cada semana. Marcar objetivos lejanos es un error y más ahora. Hay que entrenar y jugar porque no sabemos si al día siguiente esto seguirá o se parará», señala Albadalejo.