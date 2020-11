Tranquilo, pero no pasivo. David Cubillo, sin perder su tono sosegado, está convencido de que el Hércules logrará imponer la calidad que se le presupone a una plantilla tan cara como la que se ha confeccionado este año. Pero para ello necesitará dos cosas: recuperar a todos los futbolistas que ahora tiene de baja (los cuatro son fundamentales) y que los árbitros sean capaces de velar por la vistosidad del juego de ataque. A juicio del madrileño, los rivales a los que se ha enfrentado hasta ahora su equipo, han bordeado el reglamento defensivamente.

DEMASIADO DUROS

El juego de ataque blanquiazul no brilla porque los futbolistas son objeto de muchas faltas

«Nos enfrentamos a equipos muy agresivos y eso hace que, al final, te atasques en ataque. Vemos como antes de los cinco minutos de juego, hemos recibido dos entradas muy violentas y, luego, la misma tónica se mantiene durante todo el encuentro. Nos hemos enfrentado a equipos que van al límite del reglamento cuando nos defienden y que intentan que no destaque nuestro ataque», lamenta Cubillo, que entiende que atascos en la salida del balón como el experimentado en El Colla obedecen a una estrategia del adversario.

COMPARACIONES ODIOSAS

El preparador blanquiazul no se mira en el espejo de nadie porque eso no ayuda al equipo

«Nosotros no miramos a los demás. Solo podemos centrarnos en nosotros y en hacer las cosas bien para que el Orihuela no nos ponga en problemas. No creo que sea bueno que nos andemos comparando con los demás equipos del grupo (refiriéndose al Ibiza, un rival directo que ha ganado todos sus encuentros del liga), ni siquiera con el Hércules del año pasado o de otras épocas. Hay que ir semana a semana y dedicarse solo a trabajar, en defensa, para que no nos marquen, y en ataque, para generar más ocasiones claras», señaló Cubillo, que está convencido de que el equipo dispone de margen de mejora.

EL HÉRCULES NO ESTÁ AL 100%

Hasta que no se recuperen los lesionados no se podrá ver todo el potencial del proyecto

«Se han visto cosas, pero no se podrá ver al Hércules (de Cubillo) hasta que no esté disponible al 100% la plantilla. Estoy muy satisfecho con el rendimiento de todos hasta el momento. Con tantas circunstancias adversas (bajas definitivas y molestias musculares que ralentizan las cargas de trabajo), lo que uno quiere ver, cuesta», admite el entrenador. «Estamos viendo a un equipo equipo, que, a pesar de las ausencias, es muy competitivo y muy regular. Podemos mejorar en todo, sí, es verdad, yo creo que hay margen, pero, hasta ahora, y en nuestras circunstancias, estoy muy satisfecho con lo que hemos podido mostrar», sostiene.

OTRO PARTIDAZO

Segundo duelo de máxima rivalidad en 7 días contra equipos que se motivan al máximo

«El del domingo será otro partidazo frente a otro rival complicado de la provincia, con todo lo que eso añade de presión al encuentro, y que, además, está en un buen momento de juego y de resultados. Esto vuelve ser un derbi y lo vamos a afrontar con las mismas ganas que las cuatro jornadas anteriores», subrayó Cubillo, consciente de que los adversarios muestran una motivación extra cuando les toca medirse con el Hércules, tal y como ya dejó muy claro hace siete días, en la comparecencia previa al derbi en El Collao: «para ellos, jugar contra nosotros, es el partido del año», recalcó

EL ORIHUELA

Una mezcla de veteranía y juventud, con futbolistas de calidad y buenos defensores

Bajo la lupa de Cubillo, el Orihuela «es un equipo muy bien trabajado (por Gerard Albadalejo), que defensivamente es bastante correcto. Mezcla el buen trabajo defensivo con el buen manejo del balón. No hay ningún futbolista malo, ninguno que no trate bien la pelota. Manejan bien el balón parado y tienen calidad suficiente arriba. Si están empatados a puntos con nosotros es porque están haciendo bien las cosas y porque tienen nombres propios importantes como Chechu o Toché que están rodeados».

LOS GOLES LLEGARÁN

El entrenador recuerda que todos sus equipos han sido muy eficientes en ataque

«Cuantas más ocasiones generemos, más probabilidades de marcar. Tenemos que mejorar el balón parado porque esas situaciones te desatascan días complicados frente a rivales muy cerrados. Podemos crecer mucho desde nuestra defensa, mis equipos siempre han marcados goles y aquí quiero que también pase y trabajo a diario para conseguirlo, pero es evidente que esta es la parcela más difícil», indicó.

SIN TRAZAS DE CORONAVIRUS

Los test, negativos; Appin no jugará y Pedro Sánchez será el primero en reincorporarse

El extécnico del Marbella desveló que todos los test de antígenos obligatorios a los que se somete a la plantilla 48-72 antes de la disputa de la jornada son negativos, no aclaró quién suplirá a Appin y sí confirmó que el primero en recibir el alta será Pedro Sánchez, pero sin precisar cuándo.