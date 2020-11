El defensa del Hércules Cayetano Bonnín, «Tano», admite, tras la primera derrota en liga (1-0, en Ibiza), que el equipo alicantino tiene un margen de mejora muy grande en todas las facetas del juego en la presente temporada. «Hemos mejorado mucho, pero cada día se puede aprender más», dijo el jugador, quien aún no da por perdida la lucha por la primera plaza a pesar de los siete puntos de ventaja con los que cuenta ya el cuadro balear.

«Espero que no se vayan mucho. Quedan partidos y espero que pinchen», comentó el central, quien admitió que el equipo aún está algo afectado por la forma en la que se escapó el empate en Can Misses el domingo, donde los insulares firmaron el tanto del triunfo en el minuto 93. «El fútbol es caprichoso», señaló a propósito de tanto del líder, logrado por Davo tras un despiste defensivo en el tiempo de prolongación. «No me gusta perder, y todo el que juega en este equipo, más o menos, sabe que nuestro objetivo siempre es ir a por los tres puntos», explicó el internacional dominicano, quien pide pasar página y centrarse en el partido ante el filial del Villarreal (domingo, 12 horas, Rico Pérez).

Tano Bonnín celebró que el paraguayo Javier Acuña, referente del ataque, comenzara ayer a entrenar con el grupo tras 35 días de baja y deseó contar pronto con el delantero «en el campo o en el banquillo». De su compañero resalta que «aporta experiencia y alegría y él tiene ganas e ilusión de llegar ya a este fin de semana», desveló el defensa.