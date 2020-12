El guion previsto. Se mantiene la incertidumbre. Hasta una hora antes del partido de mañana no se desvelará si Acuña, Pedro Sánchez y Benja figuran en el acta arbitral. David Cubillo, cuya mayor concesión al rival fue decir que los tres evolucionaban favorablemente, resta trascendencia a la derrota en Ibiza insistiendo en su argumento de que allí, su equipo, demostró «que le puede competir a cualquiera».

PARTE MÉDICO

Moisés juega; Erice y Raúl, no; y Toro, Benja y Sánchez son duda

«Los tres están participando en parte de los entrenamientos, pero las sensaciones son buenas, aunque no sabremos si podremos contar con ellos hasta última hora. Lo bueno es que están asimilando bien las cargas de trabajo, que no se están resintiendo ni notando molestias. No descartamos a ninguno… de momento», relató Cubillo, que sí confirmó que el central Moisés, que ha pasado la semana con el labio suturado por un choque con Nani en Can Misses, está restablecido. El preparador madrileño ha reconocido que estos últimos días ha rebajado la intensidad de las sesiones preparatorias para aliviar tensión muscular y tener a toda la plantilla a tono.

IBIZA ESTÁ OLVIDADA

La imagen del equipo frente al líder es lo que cuenta para él

«Hemos trabajado muy bien después de la primera derrota. El resultado en Ibiza fue negativo, pero el rendimiento, no. Tenemos que quedarnos con eso, con el comportamiento del equipo durante el partido, con que, con nuestro estilo, podemos competir frente a cualquiera y tenemos unas ganas tremendas de quitarnos ese mal sabor de boca. Tenemos que pulir pequeños detalles para hacer frente al partido contra el Villarreal B, que es duelo muy interesante», suscribe el técnico del Hércules.

MUY PRONTO PARA FINALES

Ganar al Villarreal B es importante, pero no definitivo

«Es un partido muy importante, frente a un gran rival que al final de la temporada siempre está arriba, peleando. Es una nueva oportunidad para demostrar muchas cosas, pero, sobre todo, lo que somos como equipo. Y para tratar de demostrar que, mano a mano con ellos, somos superiores. Va a ser un rival difícil de contener, pero vamos a disponer de nuestras ocasiones como en todas las jornadas anteriores. Damos la cara siempre y debemos mantenerlo», subrayó el preparador blanquiazul.

EL GOL NO ES UNA OBSESIÓN

Lo importante es poder discutir la posesión al filial «groguet»

«Me preocupan muchas cosas, es un equipo que combina mucho y bien, que cuenta con muy buenas individualidades que salen a relucir cuando el juego combinativo no les funciona. Es un rival complicado con futbolistas rápidos, desequilibrantes, que nos motiva como adversario», admite Cubillo convencido de que las claves para mantener la buena racha en casa (tres victorias seguidas) pasan por «minimizarles al máximo y que no aparezca ningún futbolista de ellos, su calidad no tiene que verse en el Rico Pérez», y añade: «El Villarreal es un equipo al que si le quitas el balón, sufre, y esa será una de las claves». Para el exentrenador del Marbella, la de este fin de semana, penúltima antes del parón de Navidad, «es una jornada muy importante porque hay muchos enfrentamientos directos, tanto por arriba como por abajo, así que hay que demostrar que queremos seguir ahí arriba».

EL RENDIMIENTO DE LOS ‘9’

Muy «satisfecho» con el trabajo de Buenacasa y Manu Garrido

«Me preocuparía que la falta de gol se convirtiera en una obsesión, pero es que no estamos obsesionados en absoluto. Generamos ocasiones todos los partidos, disponemos de buenas situaciones para marcar y solo es cuestión de que entre alguna. Lo importante es que somos capaces de generar acciones de peligro y eso es lo que nos tranquiliza. Hemos trabajado y corregido cosas porque debemos ser más agresivos en ataque para ser más eficaces, y seguro que, el domingo (por mañana) volveremos a generar peligro y ha convertirlo en gol», sostiene Cubillo sin variar su cadencia de voz, siempre atemperada. «Buenacasa y Garrido trabajan muy bien, hacen lo que les pido, nos ayudan en defensa, nos abren posibilidades en ataque y nos dan alternativas ofensivas. También están teniendo sus ocasiones y yo estoy muy contento con ellos. Ya han marcado los dos y, salvo Davo (que con 4 goles es el máximo realizador del grupo) ningún delantero está en unas cifras superiores a las suyas», refrenda el entrenador blanquiazul, contento con sus «nueves» a la espera de la primera unidad.

MERECER EL DESCANSO

Dos partidos para cerrar arriba un 2020 que empezó muy abajo

Dos filiales para cerrar un año controvertido en todo: Villarreal B y Atlético Levante, el primero, mañana al mediodía y el segundo, en Buñol, también a las 12. Seis puntos que marcan la diferencia entre irse al parón con el deber cumplido o con inquietudes inconvenientes: «Nos quedan dos encuentros para poder pasar tranquilos las vacaciones... y esa es nuestra idea». Así sea.