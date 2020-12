Éramos felices y no lo sabíamos. Perdido el vínculo del Rico Pérez, esto de ahora, es lo más parecido a desaparecer, y cada tarde de domingo sin fútbol, camino por la ciudad, extraño, como un pato en el Manzanares, y más triste que un herculano al otro lado de Torrellano. ¡Mi reino por un Hércules – La Pobla de Mafumet que llevarse a la boca!

Lo peor de esta tortura de limbo balompédico que nos ha tocado vivir, es que me temo que, de no acabar la temporada en éxito mayúsculo, el roto que va a provocar en la afición va a ser de órdago. La pandemia será la puntilla a los siete años de «éxitos».

A falta de resultados, el fútbol que nos atrapó desde la infancia siempre se alimentó al menos de emociones y sensaciones. El olor a césped recién cortado, el trajín de la taquilla. Los chascarrillos de la gente en su trasiego a las puertas del estadio. La ilusión por curiosear los tenderetes de la entrada, con sus banderas, bufandas y cachivaches. Escuchar la letanía del pipero vendiendo su mercancía. El «macho Hércules» de nuestros mayores, a modo de saludo a sus conocidos camino del asiento en la grada. Y, sobre todo, el fútbol nos cautivó con cada abrazo emocionado tras un gol.

No podemos permitirnos perder más trenes y, sin embargo, nos empeñamos en llegar siempre tarde a la estación

¿Qué tipo de epifanía se producirá en nuestros Herculenials si no tienen nada de eso?

Ahora más que nunca, duele echar la vista atrás y comparar nuestra realidad con el camino recorrido por aquellos equipos con los que compartimos ascenso en nuestra última aproximación a las estrellas. Real Sociedad y Levante son hoy, el mejor espejo donde reflejar nuestra lamentable deriva desde entonces.

No podemos permitirnos perder más trenes y, sin embargo, nos empeñamos en llegar siempre tarde a la estación. Cobrar 50 euros a los niños, seguir sin campo de entrenamiento, no haberse puesto al día con los socios o, no haber movido aún ficha sobre el centenario nos muestran que seguimos incidiendo en los mismo viejos errores. ¿Pero de verdad hay alguien ahí?