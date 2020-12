El exentrenador del Hércules y actual técnico del Atlético Levante Luis García Tevenet se reencuentra este domingo (12.00) con su exequipo en uno de sus peores momentos deportivos desde que en la temporada 2018-19 se hiciera cargo del filial granota. La sonora derrota del pasado fin de semana en Paterna (5-0) en el mini-derbi de la capital del Turia ante el Valencia Mestalla ha desanimado especialmente al preparador sevillano, que había recuperado la ilusión la jornada anterior con su primera victoria de la temporada, 3-1 en casa ante el colista Atzeneta.

El Atlético Levante de Tevenet es penúltimo clasificado del grupo 3B de Segunda B con cinco puntos tras cuatro derrotas, dos empates y un solo triunfo en estos siete primeros partidos de una temporada en la que el club azulgrana se ha marcado el objetivo estratégico de que su filial ascienda a la nueva categoría Pro que se pondrá en marcha la próxima temporada entre el fútbol profesional y la actual categoría de bronce.

De ahí que el varapalo del 5-0 en Paterna haya escocido doblemente al que fuera entrenador del Hércules durante los primeros 28 partidos de la temporada 2016-17: por la afrenta deportiva ante el máximo rival valencianista y por el contratiempo que supone para el objetivo de la entidad de subir a la categoría Pro. Fuentes de la entidad granota reconocieron que Tevenet, técnico muy identificado con el fútbol formativo, estaba anímicamente muy afectado por la goleada encajada tras la primera victoria del equipo y declinó varias peticiones de entrevistas formuladas por medios de comunicación de Alicante.

De momento y para esta jornada, el puesto del preparador sevillano no corre peligro en el filial granota, pero tampoco se descarta en Orriols que cambie su situación si el equipo no reacciona en las próximas jornadas de cara a la segunda vueltta.

Después de sumar sólo dos puntos de los 15 primeros disputados, Tevenet comenzó a ver «brotes verdes» en su equipo en El Collao, pese a la derrota por la mínima (1-0) ante el Alcoyano en la quinta jornada el 22 de noviembre. Con una plantilla algo inexperta para la categoría, pese a la calidad de Blesa o Joan, la victoria posterior ante el Atzeneta le reanimó, pero el 5-0 en el derbi ha dejado al sevillano en su peor momento desde llegó a Buñol, un año después de salir del Hércules.

Moisés le pone un notable bajo al Hércules de Cubillo

El El defensa del Hércules, Moisés García, aseguró ayer que a su equipo ya le toca marcar y ganar fuera de casa, algo que aún no ha conseguido en la presente temporada, este domingo (12.00) en su visita al Atlético Levante. «En casa estamos haciendo las cosas bien pero fuera nos está costando en las últimas jornadas», dijo el sevillano, quien no se mostró preocupado por el escaso bagaje goleador del Hércules, que solo ha anotado cinco tantos. «Sería más preocupante si el equipo no llegara o no marcara ocasiones», señaló Moisés, quien indicó que el Hércules merece «un seis o un siete» de nota en este primer tramo de la competición, en el que suma tres victorias, tres empates y una derrota.