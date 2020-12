El momento es ahora. Uno de los nombres propios del verano, el de Pedro Sánchez, recibe hoy en Buñol (12 horas, Hércules TV, en abierto) todo el foco de atención. El atacante de Aspe, fundamental en el proyecto de Carmelo del Pozo, debe disputar hoy sus primeros minutos de calidad. La última vez que jugó con el Hércules fue en Paterna, frente al Mestalla, y de eso ya hace mucho, exactamente un mes y medio.

El atacante blanquiazul, que lleva 15 días con el alta competitiva, debe servir de alternativa para los extremos fijos de Cubillo, Alfaro y Borja, que aún no están sumando todo lo que de ellos se espera. El onubense le marcó el segundo de los dos goles que ha logrado como herculano al Atlético Levante, y de eso hace ya un año. El alicantino, que este año no se ha estrenado, solo ha emergido a pelota parada, aunque sin consecuencias para el resultado. Acuña, que ya reapareció el domingo anterior frente al Villarreal B, apunta a la titularidad contra un filial granota, dirigido por el ex técnico blanquiazul Luis García Tevenet, que no ha arrancado bien la temporada.

Acumula siete puntos menos que el Hércules, es penúltimo y se presenta en e derbi autonómico después de encajar un 5-0 en el campo del eterno rival, el Valencia Mestalla.

Las dudas levantinistas salpican a su entrenador, que atraviesa por su momento más delicado como azulgrana desde 2018. En el último precedente entre ambos clubes, este verano, en Oliva, el envite se cerró sin tantos. El equipo de Cubillo busca su primera victoria a domicilio y estrenarse como goleador lejos de Alicante. No ha sido capaz de hacerlo en las tres salidas que lleva hasta ahora: Paterna, Alcoy e Ibiza.

El preparador madrileño no podrá contar con Raúl Ruiz ni con Armando, lesionados, y tampoco podrá echar mano de Benja y Erice que, pese a entrenar con el grupo ya, no tienen buenas sensaciones y, en vísperas del parón de Navidad (la Liga no volverá hasta el 10 de enero), se ha preferido no arriesgar con ellos. Tres futbolistas están a una amarilla de la suspensión: Appin, Moisés y Manu Garrido, los dos primeros serán titulares hoy.