Vuelta al trabajo con todos los sentidos puestos en el partido ante La Nucía del día 10 en el Rico Pérez. El Hércules ya deja atrás las vacaciones de Navidad para afrontar un duelo que le permita confirmar las buenas sensaciones con las que se marchó tras la victoria ante el Atlético Levante. El conjunto de Cubillo presenta ya la enfermería vacía con la recuperación de Benja, Raúl Ruiz, Armando y Erice. Tan solo Acuña se encuentra en proceso de recuperación de su fractura de peroné y todavía el equipo deberá aguardar unas semanas para volver a contar con el delantero tras su segunda lesión de larga duración de esta atípica temporada. Deberá permanecer otras tres semanas con la pierna derecha parcialmente inmovilizada. Hasta mediados de enero, no podrá iniciar la rehabilitación física.

El entrenamiento de ayer en el Rico Pérez tuvo varias ausencias por varios motivos. El centrocampista Kevin Appin sigue de permiso especial al ser extranjero y se incorporará durante la semana, Diego Benito no entrenó por anginas y David Sánchez se encuentra confinado al haber estado en contacto con un positivo.

El equipo alicantino se sometió ayer a unos test para detectar posibles casos positivos de coronavirus y evitar sorpresas en la vuelta a los entrenamientos. Todos los jugadores dieron negativo ademas de todo el cuerpo técnico. El Hércules no volverá a competir hasta el próximo 10 de enero, en partido de Liga ante La Nucía, por lo que el club tiene previsto disputar un amistoso ante el Murcia este domingo siempre que no haya casos positivos, para acelerar la puesta a punto del equipo, segundo clasificado en la competición. El encuentro ante La Nucía se jugará a las doce de la mañana. Si la Generalitat no emite una contraorden sanitaria, será el primero con público en la grada desde el pasado 25 de octubre. Las entradas serán por sorteo y solo para usuarios del carné Compromiso.

La plantilla ha realizado una sesión eminentemente física de recuperación tras más de una semana sin ejercitarse y más de dos sin competir.

El Hércules va a cerrar un año 2020 en el que ha pasado de la angustia, ante la posibilidad de certificar el descenso a Tercera División por su pésimo rendimiento en los tres primeros meses, que hubiera significado una de la mayores catástrofes en sus 98 años de historia; a la ilusión que genera el nuevo proyecto de la presente temporada, que está encaminado a luchar por retornar a la categoría de plata.

Por otro lado, la plantilla del Alcoyano también volvió ayer a la actividad después de diez días de descanso con la mente puesta en el partido del próximo día 6 frente al Huesca en partido correspondiente a la segunda eliminatoria de Copa del Rey.

Una vuelta que fue en unas dependencias anexas a El Collao ante la imposibilidad de poder utilizar sus instalaciones al estar clausuradas tras el acuerdo del Ayuntamiento local de cerrar todas las instalaciones municipales y suspender todas las actividades deportivas de la ciudad hasta el próximo 3 de enero por la pandemia. La vuelta incluyó la realización de test de antígenos.Estos días de descanso ha permitido que jugadores como Juli Cérdá y Manuel Raíllo, que se perdieron los tres últimos partidos del año por lesión, puedan incorporarse al grupo y trabajar con normalidad con el resto de compañeros.

También figuraron en la citación el defensa Rubén Garcés y el centrocampista Ruba Sanz a los cuales el club ha comunicado que no cuenta con ellos.

También La Nucía, próximo rival del Hércules, volvió ayer a los entrenamientos después del partido de Copa del Rey que disputó en Calahorra el pasado día 16 de diciembre y quedar emparejado con el Elche en la segunda eliminatoria. El conjunto que entrena César Ferrando retomó la actividad tras 12 días de descanso con la mirada puesta en la próxima semana con una cita histórica en la que afrontará su primer partido oficial ante un rival de Primera División en Copa del Rey, el Elche CF el día 6 de enero, para medirse a continuación al Hércules en competición liguera.

Una semana grande para La Nucía dado que se enfrenta en apenas cinco días a los dos equipos más representativos de la provincia de Alicante dado que entre Elche y Hércules suman más de 40 temporadas en Primera División y se estrena ante un adversario de la máxima categoría y debuta en un escenario que fue sede de los primeros goles de Diego Armando Maradona en un Mundial de fútbol. El partido entre La Nucía y el Elche de Copa se disputará en el estadio Olímpic Camilo Cano el día de Reyes a partir de las 12 horas mientras el choque liguero contra el Hércules se jugará el 10 de enero en el Rico Pérez.