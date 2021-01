El Hércules afrontará este domingo el encuentro ante La Nucía en el Rico Pérez (12.00) con toda la plantilla a excepción de Acuña, cuya recuperación todavía va para largo. El conjunto blanquiazul disputó ayer un amistoso ante el Murcia como una prueba de fuego para los jugadores que han estado lesionados y que han vuelto tras las vacaciones de Navidad. Benja, Raúl, Erice y Armando ya están a disposición de Cubillo para retomar la competición, aunque la intención del técnico madrileño es incorporarlos poco a poco a la dinámica competitiva con la intención de ir cogiendo ritmo tras muchas semanas sin jugar. Ese era el propósito del partido de entrenamiento disputado ayer en el Rico Pérez a puerta cerrada ante el Murcia que acabó con un resultado de 3-1 para el Hércules con goles de Appin, Benja y Borja.

Benja todavía no ha debutado esta temporada tras su lesión en el hombro que le ha mantenido fuera de la dinámica del equipo durante muchas semanas. Todo apunta a que el domingo ante La Nucía el jugador catalán volverá a la competición en busca de hacer aumentar el balance ofensivo del equipo, ya que el Hércules es uno de los conjuntos que menos goles anota de entre los favoritos a luchar por el ascenso. Benja está con ganas de recuperar las sensaciones y el gol anotado en el amistoso le sirve para ganar en confianza. Con la ausencia de Acuña, cuya reaparición no se espera hasta antes de mitad de febrero, la presencia de Benja gana en importancia para Cubillo. También la recuperación de Erice y Armando le otorga al técnico del Hércules un amplio abanico de posibilidades en el centro del campo. Por su parte, volver a contar con Raúl siempre es una buena noticia en el Hércules, ya que el alicantino es una pieza indiscutible del once inicial que aporta mucho al equipo.

Lo que es indudable es el gran fondo de armario que dispone Cubillo para esta temporada en una gran planificación realizada este verano de la mano de Carmelo del Pozo. Pese al gran número de lesiones que han perseguido al Hércules desde el inicio de la temporada, el rendimiento del equipo apenas se ha visto afectado y camina segundo con buenas sensaciones y a cinco puntos del Ibiza. Lo que sí que ha acusado el equipo es la falta de gol. La ausencia de Acuña, que fue uno de los jugadores estrella el pasado verano, sí que se traduce en falta de puntería de cara a puerta. Por su parte, Pedro, otro de los jugadores que tiene que adquirir gran relevancia, debe ir cogiendo el ritmo de juego tras estar también muchas semanas lesionado.

Tras muchos días sin competición regresa de nuevo este fin de semana con el encuentro ante La Nucía que se disputará el domingo en el Rico Pérez. Derbi para comenzar el año y para seguir creciendo.

Detalle del club con los abonados más antiguos

El Hércules facilitará el acceso al campo a 50 aficionados en el partido que disputará ante La Nucía este domingo, respetando las medidas y los protocolos establecidos por la Conselleria de Sanidad y Salud Pública. Del aforo total de 150 asistentes que la norma permite en este momento -descontando un centenar reservado para las dos expediciones de ambos equipos- el club reservará las 50 restantes para los más fieles de entre los poseedores del citado carnet -del número 1 al número 50 - que podrán acceder al campo así de forma gratuita. El club quiere premiar de esta forma a los poseedores del Carnet Compromiso HCF con mayor antigüedad. El sistema para citar a esos 50 aficionados será vía telefónica a partir de hoy y se avisará a cada uno de ellos de forma personalizada para conocer su disponibilidad y si quieren asistir al encuentro del próximo domingo 10 de enero a las 12 horas. Aquellos que no puedan acudir al partido entre el Hércules y La Nucía, dejarán su plaza al siguiente número de la lista de socios hasta ocupar las 50 butacas en las gradas del Rico Pérez. «El Hércules agradece a todos los abonados su comprensión en esta situación tan difícil para todos debido a la pandemia y espera que la evolución de la misma permita que muy pronto la totalidad de los poseedores del Carnet Compromiso puedan animar a nuestro equipo desde el estadio», afirma el comunicado.

El plazo para fichar en el mercado de invierno se abre hoy

Comienza el plazo para poder fichar. El mercado de fichajes se abre desde hoy hasta el 1 de febrero. El Hércules tiene claro que solo acudirá a esta ventana si algún jugador confirma que quiere salir y se dan las condiciones favorables para ello, esto es, se permite margen de reacción a la dirección deportiva blanquiazul, que tiene vistas opciones de recambio en todas las líneas como es su obligación en estos momentos de la temporada. De momento, el club no tiene previsto realizar fichajes salvo que algún jugador sin minutos pida marcharse.