Cada vez que, durante estos días de esperanza ante el nuevo año, escucho aquello de que el 2021 no puede ser peor, me acuerdo del Hércules. Ahí estamos nosotros, año tras año, para echar por tierra todos los pronósticos y buenos augurios. Son tantos los sinsabores acumulados en esta última década de la que acabamos de pasar página, que empiezo a dar crédito a la teoría de mi amigo Mariano: «El Rico Pérez está construido sobre un cementerio indio». ¡Eh Voilà!, que diría Kévin Appin. Así no hay manera.

Pero siendo realistas, a poco que indaguen en nuestra centenaria historia, comprobarán que lo cierto es que hemos demostrado tener más vidas que «Alfombras Ghali» y, aunque actualmente nos encontramos en un ciclo negativo –eso sí, inusualmente largo (¡Ortiz, despierta!)–, el sol siempre termina por salir sobre el Rico Pérez. Llevamos demasiadas temporadas en horas bajas como para no pensar que, en este diente de sierra enloquecido que siempre ha sido la historia del Hércules, ya toca cambio de ciclo. El destino nos debe una, tras dos finales perdidas y siete años de penitencia por las catacumbas del fútbol patrio.

Una cosa parece segura: a fuerza de intentarlo, el Hércules terminará por subir un año de estos. Ya saben, aunque sea por aquello del reloj estropeado que acierta dos veces al día. La cuestión relevante, por lo tanto, no es esa; la cuestión es si sabremos aprovechar de una vez por todas el viento favorable de un ascenso o, por el contrario, continuaremos siendo el «Sísifo FC» por los siglos de los siglos. El tiempo y el gabinete del puro dirán, pero a día de hoy, no se percibe ningún cambio significativo en la infraestructura del club que permita intuir los cimientos de un proyecto de futuro. Me temo que más tarde o temprano, tocará empujar de nuevo esta maldita piedra.

Sea como fuere, les deseo de corazón, lo mejor para el año que comienza. Ojalá podamos volver pronto a nuestra casa, rezar juntos por los ausentes y abrazarnos liberados tras un gol. Cuídense por favor, que no está el horno para bollos.

Feliz 2021; …peor no puede ser.