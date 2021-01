Curtido a los 33 años en muchas batallas en Segunda B, el alicantino Miñano vuelve este domingo a la que sigue considerando su casa del Rico Pérez convertido en capitán y arquitecto del fútbol de La Nucía. Su equipo se mide el miércoles 6 (12.00) en Copa con el Elche de Primera, pero recalca que su verdadero objetivo, «lo que nos da de comer», es el partido de Liga ante el Hércules.

Tres años después de su marcha, este domingo vuelve al Rico Pérez para jugar contra el club de su ciudad. ¿Siente algo especial?

Este domingo toca volver a la que fue mi casa y a la que, en cierto modo, sigo considerando mi casa. Sí es un partido especial porque, además de jugar en un estadio como el Rico Pérez, que es a lo que aspira cualquier futbolista, volver a encontrarme con los recuerdos que viví allí supone para mí un auténtico placer.

¿Vuelve en uno de sus mejores momentos? Es titular indiscutible para el entrenador César Ferrando, juega casi todos los minutos y es capitán de La Nucía...

Me encuentro bien y tengo mucha suerte porque estoy jugando bastantes minutos, el míster cuenta conmigo y me muestra su confianza. Yo intento devolvérsela en el campo y estoy muy contento porque hago lo que me gusta y estoy en La Nucía, un club que está haciendo las cosas muy bien, donde me encuentro muy a gusto y me siento muy afortunado por todo ello.

Esta semana también es muy especial para La Nucía. El domingo el Hércules y este miércoles el Elche en la Copa...

Sí. Es cierto que la semana es bastante intensa. Tenemos el partido de Copa contra un Primera como el Elche y el domingo el partido de Liga en Alicante, que es en lo que nos tenemos que centrar. Sin quitarle importancia al partido de Copa, lo que nos da a nosotros de comer es la Liga. Y un rival como el Hércules se merece todo nuestro respeto y debemos tener toda la mirada enfocada en el encuentro del domingo también.

¿Puede llegar cansada, física y psicológicamente, La Nucía al partido del Rico Pérez con el sobreesfuerzo y la exigencia de la Copa?

Dependerá del resultado y de cómo administremos el partido de Copa. Estamos suficientemente capacitados para jugar miércoles y domingo, como creo que demostraremos. Ya se encarga el preparador físico de cuidarnos, y nosotros por nuestra parte.

¿Cómo ve a este Hércules de Cubillo? Parece que soplan nuevos vientos por el Rico Pérez esta temporada...

Sí; desde el principio vi un cambio en general; y parecía que las cosas se estaban haciendo más desde abajo, desde los cimientos y veo un equipo muy sólido, con una plantilla muy extensa, con muchos nombres y futbolistas de una trayectoria impecable. Un firme candidato, como todos los años, y como está demostrando partido tras partido.

De modo que considera al Hércules firme aspirante a salir por fin de la Segunda B...

Sí; a priori siempre lo es y este año se ve cada domingo que compite muy bien, encaja muy pocos goles y esa amplia plantilla amplia te da un plus para poder dosificar y combinar a los futbolistas- Es un equipo que me gusta mucho, ha hecho una muy buena planificación y será con seguridad uno de los que estén al final arriba.

¿Y La Nucía? Les está costando ganar; sólo una victoria en ocho partidos y sendos empates en los cuatro últimos...

Sí; se nos atraganta un poco el objetivo de sumar de tres en tres. Estamos trabajando en ello y muy necesitados de ganar partidos, pero trabajamos para cambiar esta dinámica y ojalá sea a partir de este domingo.

¿Qué balance hace de su paso por el Hércules entre 2014 y 2018? ¿Qué sabor de boca le dejó?

En general, me gusta quedarme con las cosas buenas de todo. Es cierto que mi paso por el Hércules no fue todo lo bonito que todos queríamos. Cada año se hace un equipo para ascender a Segunda División y cuando llevas cuatro años ahí y no lo consigues es que no se están haciendo las cosas como tú esperas. El mero hecho de jugar allí, de recalar en el Hércules, donde soñaba estar desde muy pequeño, ya me satisface mucho. He estado cuatro años y me he sentido importante allí porque jugué bastantes partidos al finalizar cada temporada, pero me fui con el mal sabor de boca de no haber conseguido el ansiado ascenso que todos queríamos.

Lllegó con 27 años, en plena madurez deportiva, y mucha gente piensa que el Hércules perdió un gran centrocampista y que Miñano desaprovechó una buena oportunidad...

A ver, esto del fútbol es así. Los jugadores vamos y venimos y el fútbol no tiene memoria. Intenté dar mi mejor versión y poner todo de mi parte en el Hércules, pero tuvimos esa mala suerte de no conseguir el ascenso. Se intentó y me fui con la cabeza bien alta de haberlo dejado todo en ese intento.

Aunque en la misma categoría, debe de haber diferencias entre jugar como organizador en La Nucía y en el Hércules...

Al final, no hay tanta diferencia. Somos dos equipos con características similares, a los que nos gusta jugar al fútbol, desde atrás, y en La Nucía y el Hércules hay futbolistas en el medio del campo a los que les gusta mucho jugar el balón.

Me refiero a si notaba un plus de presión en el Hércules por la exigencia histórica de esta entidad y su entorno...

Sí; es normal. Además de por la afición que arrastra el Hércules, por la historia que tiene el club. Es normal que en un club con una trayectoria tan amplia en Primera y Segunda División haya una exigencia mayor cuando se ve en Segunda B. Obviamente, eso se traslada a los partidos los domingos en un estadio como el Rico Pérez.

¿Cuál es el objetivo deportivo de La Nucía para este curso?

Nos gustaría recalar en la Liga Pro la próxima temporada, pero ya vemos que las cosas no son nada fáciles porque todos pelean por el mismo objetivo. Hay mucha igualdad en Segunda B y los partidos son muy complicados.

¿Qué le ha pedido a los Reyes Magos?

Si habitualmente lo tengo claro, después del año que hemos pasado todos tan desagradable, me conformo con que mi familia y mi gente de alrededor tengan salud. Y para el resto también, claro.