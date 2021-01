Jon Erice ya ve por fin la luz. El centrocampista del Hércules puede ser una de las novedades del encuentro del domingo ante La Nucía tras haber superado las lesiones. Tan solo se le pudo ver ante el Atzeneta y el Mestalla antes de lesionarse en el sóleo y no volverlo a ver sobre el terreno de juego. Fichado como uno de los líderes del equipo, ya está en condiciones de reaparecer. «Estoy con muchas ganas de sentirme útil para el equipo. He jugado muy poco por las lesiones. Nunca en mi carrera había estado parado tanto tiempo. Siempre he estado disponible, pero esta vez nos ha tocado la parte mala, me he intentado recuperar lo antes posible pero la zona de la lesión ha marcado el plazo. Ahora espero estar cada domingo para jugar», afirma el futbolista, que reconoce que sufre menos en el campo. «Lo llevo fatal, esto me supera. Veo mil partidos pero no me supone nerviosismo, pero veo a mi equipo y soy insoportable, no puedo tener a nadie a mi lado, sufro más que en el campo», señala..

Erice tiene claro que el equipo puede ganar mucho potencial con la recuperación de los lesionados. «Sin darnos cuenta vamos a jugar ya el último partido de la primera vuelta. Ya somos más jugadores disponibles y vamos a aumentar la competencia. El equipo se ha comportado de una manera regular, de una forma muy clara en su forma de jugar y de rendir y lo que queremos es mejorar todo lo hecho. Para eso hay que mantener determinadas señas de identidad que son las de un equipo fuerte y rocoso y muy difícil de superar. También queremos mejorar la producción ofensiva tanto a nivel de generar ocasiones como de materializarlas. Eso es un trabajo de equipo. Es fútbol profesional y se nos tiene que exigir lo máximo», asegura.

El centrocampista elogió a La Nucía pero no cree que el partido de Copa tenga que ver con el de Liga. «Los partidos de Copa distorsionan mucho la realidad de un equipo. Ves conjuntos que cambian mucho. Los equipos de Primera te superan por calidad pero no por intensidad y te ves jugando buenos partidos ante equipos superiores. Por lo que le hemos visto a La Nucía es un equipo muy reconocible en su forma de jugar. Tienen pocos puntos y es un partido clave para ellos en sus aspiraciones porque aquí todos quieren acabar entre los tres primeros. Tienen jugadores de mucha calidad. Intentaremos ser superiores y ganar». «No creo que les pese la Copa, muchos cambios y son partidos que te generan adrenalina y no te cansas., afirma Erice, que hizo una reflexión sobre el covid: «Una vez que se supere el 50 por ciento de los partidos la Federación tiene la potestad de parar y dejarlo todo como está. No podemos vivir al margen de lo que está pasando en el mundo. No podemos olvidar que esto se puede parar. Tenemos que ser conscientes de lo que se está viviendo. Para nosotros es el partido más importante del año porque después a lo mejor se para y te quedas como estás. Antes de vacaciones Carmelo fue muy claro con nosotros. Se nos marcó que había que venir lo mejor posible físicamente para jugar este partido y que debemos ganarlo porque no sabemos qué vendrá después. Y así pasará con todos».