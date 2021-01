El Hércules cerrará la primera vuelta de la competición en el derbi ante La Nucía. Se jugará ante solo 50 espectadores en el Rico Pérez (12.00) aunque el partido se podrá ver a través de la web del club (7 euros los que no tengan el carnet Compromiso). Por primera vez en mucho tiempo, David Cubillo podrá contar con casi toda su plantilla. Tan solo es baja «Toro» Acuña, que todavía está en proceso de recuperación. El resto ya está al cien por cien para jugar el derbi ante La Nucía.

El entrenador del Hércules, tiene claro que su equipo espera la mejor versión que pueda dar La Nucía, en un encuentro de rivalidad que disputarán ambos conjuntos para estrenar el año. « Es un equipo con buen trato de balón, competitivo y equilibrado» dijo el madrileño, quien insistió en que se trata de un rival «que pierde poco» y que jugará «híper motivado» ante el Hércules.

Cubillo admitió que el equipo tiene ganas de competir y de mantener la buena dinámica del final del año y recordó la importancia de ganar el partido para cerrar la primera vuelta entre los primeros.

«Desde el primer momento hemos sabido que había que estar arriba porque las cosas pueden pararse y quedarse como están», indicó en alusión a la normativa por la que en caso de suspensión del campeonato se respetarán las posiciones de los equipos tras la primera vuelta.

El preparador se mostró feliz por contar con todos sus jugadores, a excepción del paraguayo Javier Acuña, en condiciones tras unos primeros meses de competición repletos de incidencias.

«Se hace raro tenerlos a casi todos disponibles. Ojalá sea un quebradero de cabeza para mí poder contar con los 24», dijo Cubillo, quien aseguró que el club no tiene intención de realizar movimientos en el mercado de invierno. «Contamos con todos. El que más y el que menos ha jugado ha tenido un comportamiento excepcional y no le podemos recriminar nada a ninguno», indicó. «No queremos que se vaya ninguno. Veo buen ambiente en la plantilla y dejamos claro que queremos seguir tal y como estamos, ya que en una temporada tan corta no tenemos casi margen a introducir alguna pieza nueva y adaptarla», señaló el técnico.

Cubillo, por último, desveló que el Hércules desea comenzar 2021 manteniendo las «muchas cosas buenas» que ha hecho bien durante gran parte del curso, pero también admitió que tiene capacidad de mejora, sobre todo en ataque. «Hemos marcado pocos goles, aunque nos da ser segundos y pelear por todo. Pero queremos más y en algo en lo que podemos mejorar. Con todos disponibles es más fácil que lleguen más goles».

El último en incorporarse a la disciplina fue David Sánchez. El jueves realizó su primer entrenamiento tras las vacaciones de Navidad, ya que tuvo que estar confinado tras haber tenido contacto con un positivo. Cubillo asegura que pese al poco entrenamiento con los compañeros lo ve en buen estado para jugar ante La Nucía.

Fernando Pina se une al equipo nuciero como fichaje de invierno

El centrocampista Fernando Pina fue presentado ayer como nuevo jugador de La Nucía. El exjugador del Mérida entrenó ayer con sus nuevos compañeros y se convierte en la segunda incorporación del conjunto rojillo en este mercado de invierno tras la del ilicitano Aarón Ñíguez, que debutó en el partido de Copa ante el Elche después de 23 meses sin disputar un partido oficial.

Por otro lado, el Orihuela estará más de un mes sin competir en el ecuador del campeonato después de jugar su último encuentro el pasado 13 de diciembre de 2020 en el feudo del Villarreal B y aplazarse su próximo encuentro ante el Atlético Levante en Los Arcos, previsto para el día 10 de enero.

Tras el parón navideño que se ha prolongado hasta cuatro semanas en el subgrupo B y el aplazamiento de su próximo partido ante el filial del Levante, el Orihuela no regresará a la competición hasta el 17 de enero de 2021 en la primera cita de la segunda vuelta ante La Nucía en Los Arcos.