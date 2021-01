David Cubillo, técnico del Hércules, reconoció que no le pilló por sorpresa la marcha de Pablo Íñiguez. “Era normal, es un jugador que no ha tenido muchos minutos y lo que quiere es jugar. Es un buen futbolista y tenía ofertas. Tiene ganas de jugar y quería salir del equipo. Le agradezco la profesionalidad que ha tenido, llegó un poco mermado por su lesión y se afianzó la pareja de centrales que le han puesto muy difícil contar con minutos. Lo que sí tengo que decir que se ha comportado como un grandísimo profesional, ha entrenado todos los días al máximo y le deseo lo mejor. Tenemos más alternativas para jugar en esa posición, está muy bien cubierta. El equipo tiene un gran rendimiento defensivo”, afirmó el entrenador, que no cree que su marcha sea una merma para el equipo. “Está claro que en esa posición tenemos alternativas y estamos tranquilos. Ya veremos si se incorpora alguien. La dirección deportiva está continuamente viendo jugadores por si hay situaciones como ésta. Lo importante es que el nivel deportivo del equipo no cambie”.

También dejó claro que tiene en la recámara la posibilidad de contar con Armando como central si hiciera falta. “Ha coincidido con la lesión de Moisés, pero también tenemos la posibilidad de reconvertir a Armando, que en el Murcia jugó muchos partidos como central. Estamos tranquilos también con el rendimiento que está teniendo Teo en los partidos que ha jugado. Pablo había podido tener en este momento alguna oportunidad pero ha decidido salir y coincide con la lesión de Moisés, pero es pasajero y en una semana o diez días yo creo que estará disponible”. “Cuando sale un compañero que se lleva muy bien con todos da pena, pero es lo mejor para él y ya está. El equipo está muy centrado en el partido ante el Alcoyano y sabemos las dificultades que vamos a tener. Hemos trabajado muy bien para preparar un partido super importante. El mercado aquí ha sido agitado siempre y este año está muy tranquilo. Se ha sido claro y estamos centrados.

Sobre Abde y su posible marcha, Cubillo asegura que cuenta con él. “Contamos con él y está en dinámica del primer equipo. Es muy importante que tenga minutos y aquí los tiene, pero en el filial. Él tiene que jugar y aquí si no es con el primer equipo tiene el segundo. Es un jugador del primer equipo y se cuenta con él a todos los efectos cuando lo creamos necesario”.

El técnico del Hércules alertó de la dificultad del encuentro del domingo en el Rico Pérez. “El partido va a ser muy difícil y muy importante. El Alcoyano va a ser un rival que va a pelear por acabar entre los tres primeros. Es un rival con una agresividad tremenda, de los más agresivos del grupo y estamos preparándonos para todas las dificultades. El guion será el mismo que en el partido ante La Nucía, jugar con mucho ritmo, atacar, hacer las cosas bien sabiendo que son perfiles distintos”.

No cree que el partido de Copa ante el Madrid de la próxima semana vaya a distraer al Alcoyano .”Ellos están centrados, saben que lo importantes es la liga, lo del Madrid es un premio que lo van a disfrutar al máximo, seguro que le pondrán apuros en su campo porque allí todos los equipos sufren pero no les va a despistar para nada. Contra el Hércules nadie sale despistado, sabemos cómo los rivales se emplean contra nosotros y el Alcoyanos más todavía. Sabemos que para ellos el partido ante el Hércules siempre es muy importante”.

“Sumar de tres en tres es dar un salto importante, pero no miramos más allá de este partido. Es un rival que lo tenemos a tres puntos, que nos pueden igualar. No miramos si lo vamos a encarrilar todo porque aún quedará mucho. Hay que seguir fuertes aquí”.