El Hércules CF recibe este domingo al Deportivo Alcoyano (12:00 horas) en un encuentro en el que el equipo alicantino pretende romper la racha de su rival en el Rico Pérez y ampliar su ventaja en la clasificación.

El conjunto herculano, que supera en tres puntos a su rival, nunca ha podido derrotar desde su regreso a Segunda B al Deportivo Alcoyano, que en sus últimas cinco visitas al Rico Pérez ha sumado cuatro victorias y un empate.

El Hércules, segundo, precisa los tres puntos para proseguir con su acoso al líder Ibiza y, además, abrir hueco con el Deportivo Alcoyano, tercero en la tabla, con el que empató en la primera vuelta en el partido disputado en El Collao (0-0).

El técnico del Hércules, David Cubillo, no podrá contar para este partido con el delantero paraguayo Javier Acuña ni con el central Moisés García, lesionados. También se pierde el partido el atacante Manu Garrido por acumulación de amonestaciones.

El preparador madrileño no realizará más cambios que los obligados por las bajas, como el de Benja Martínez por Manu Garrido, con respecto al encuentro ante La Nucía, en el que el equipo por fin encontró la efectividad goleadora que tanto había echado en falta.

La alineación del Hércules para el derbi provincial, que se jugará con apenas 50 espectadores en las gradas, estará formada por Falcón; Javi Pérez, Tano, Quintero, Nani; Alfaro, Appin, Moyita, Borja, Buenacasa y Benja.

Por su parte, El Alcoyano afronta el domingo (12 horas) el duelo provincial frente al Hércules en el Rico Pérez con la seguridad que otorga su buen momento y mirando de reojo la eliminatoria del próximo miércoles de dieciseisavos de final de la Copa del Rey frente al Real Madrid.

Los de Vicente Parras se encuentran en su mejor momento de la temporada tras acumular siete partidos consecutivos sin perder, cinco ligueros y dos de Copa del Rey, que han situado al equipo en tercera posición y con opciones de escalar al segundo puesto y tener el 'cómputo particular a favor si son capaces de ganar este duelo provincial.

De nuevo el Alcoyano estará condicionado por la bajas, si bien ello no fue un impedimento para llevarse la victoria la pasada jornada en casa del Valencia Mestalla con hasta seis jugadores del juvenil de Liga Nacional. El técnico Parras no ha precisado la cantidad de jugadores de la cantera que habrán mañana en el Rico Pérez, "pero si no son seis, cuatro o cinco seguro que habrán", ha indicado.

El único jugador que recupera es el central Raúl González, ausente en Paterna por cumplir ciclo de tarjetas. En cambio por la misma cuestión pierde para este partido al centrocampista Ramón López y son duda el defensa Pablo Carbonell, el centrocampista Alí Diakité y el delantero Juli Cérdá. Los tres están pendientes de la evolución de sus lesiones que les ha llevado a no estrenarse aún en lo que llevamos de año.

Son bajas seguras Manuel Raíllo y Rubén Garcés, a quien se le ha dicho que se busque equipo, además del defensa José Solbes y el delantero Jona Mejía por la cláusula del miedo. Entre ambos clubes existe un pacto para que ninguno de los dos jugadores dispute este derbi provincial.

Sobre el rival, Vicente Parras ha declarado que "espero un Hércules mejorado con respecto a la primera vuelta. En nuestra casa buscó más el juego directo, el domingo tratará de elaborar más su juego".

El posible once puede estar integrado por: José Juan, en portería; Jordán, Raúl González, Primi y Ángel, en defensa; Alberto Rubio, Jony Ñíguez, Juanan y Camacho, en el centro del campo; Jorge Moltó y Mourad. EFE