Sin sorpresas. El preparador del Hércules, a pesar de las escasas ocasiones de gol generadas por su equipo y de la dificultad para mejorar en la segunda parte, acabó feliz con el despliegue físico de sus futbolistas sobre el césped. «Me voy contento en líneas generales. Hemos trabajado bien. Ellos están en un momento bueno, en el que todo lo que hacen les sale bien, no se rinden nunca, son el equipo de la moral y, pese a ser algo superiores en la segunda parte, apenas nos han creado ocasiones de gol», esgrimió el técnico madrileño.

«Hemos estado mejor en la primera mitad y es verdad que me habría gustado ver otra segunda parte, pero hemos estado condicionados por los golpes que han recibido Kévin (Appin) y Tano», justificó el técnico del Hércules. «Hemos introducido cambios para tratar de recuperar el control del juego en la segunda parte, para dominar, pero no hemos acabado de encontrarnos a gusto, así que cuando no puedes ganar, lo importante es no perder lo que ya tienes», dijo Cubillo dando por bueno el empate.

Restó importancia a la presencia testimonial de Benito sobre el césped (salió en el 89’). «Tenemos seis mediocentros y no pueden jugar todos, pero estoy muy satisfecho con su día a día, con su rendimiento», subrayó antes de advertir que no necesita la llegada urgente de un central que supla a Íñiguez «porque tengo una plantilla amplia que puede cubrir muy bien esa baja», aclaró sustanciando que el ahora defensa del Atlético Levante era el cuarto en la rotación. «Tenemos futbolistas en el equipo -como Armando- para mantener el nivel defensivo, que está siendo espectacular», resaltó el preparador sin salirse del discurso.