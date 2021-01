Que el Hércules ocupa una posición privilegiada y que tiene en su mano acabar entre los tres primeros no ofrece discusión. Lo preocupante es que no ha sido capaz de ganar ante los equipos más importantes de la categoría, los que pelearán por los mismos objetivos que el equipo alicantino. El conjunto de David Cubillo ha sido incapaz de vencer a Ibiza, Villarreal B y Alcoyano, con el que ha empatado los dos partidos disputados. Además, el Hércules no ha anotado ningún gol ante ellos, aunque también es cierto que solo le han encajado un tanto, el que anotó el Ibiza en los últimos instantes del partido en un doloroso final.

El empate ante el Alcoyano al final fue muy valorado por el Hércules para mantener la distancia de tres puntos con su perseguidor, pero buena parte de la afición achaca falta de ambición en el Rico Pérez por conformarse con el empate. El conjunto de Cubillo todavía tiene que demostrar ante rivales de entidad la importante apuesta que se ha hecho esta temporada. De la defensa no se puede pedir más con solo tres goles encajados, siendo el segundo mejor equipo de los 102 que forman la Segunda B, solo superado por un Ibiza descomunal que luce con un solo gol en contra.

En ataque la cosa cambia y la pólvora escasea, si bien ante la Nucía el equipo aprovechó bien su momento de inspiración para anotar tres goles, su mayor victoria en mucho tiempo.

Las dudas se centran sobre todo en la competitividad del equipo frente a rivales directos que luchan por el mismo objetivo que el Hércules. Conseguir una plaza entre los tres primeros es algo que tiene encarrilado el conjunto blanquiazul cuando ha comenzado la segunda vuelta de la competición, pero la duda es cómo responderá en la segunda fase o en el play off ante rivales semejantes. Muchos interrogantes tras observar los problemas del equipo para conseguir esas victorias. No pierde, algo fundamental en este sistema novedoso, pero falta un punto más para superar a sus rivales con la seguridad que lo está haciendo el Ibiza, líder de la categoría y que aventaja ya en siete puntos al Hércules. De cualquier forma, los números de Cubillo tras superar el ecuador de la primera fase son brillantes y obligan a ser optimistas con uno de los mejores proyectos que ha diseñado el conjunto blanquiazul en Segunda División B.

El domingo espera el Atzeneta, un equipo que acaba de conseguir su primera victoria yque le ha permitido abandonar el último puesto de la tabla. El conjunto valenciano ya puso en dificultades a los alicantinos en el encuentro disputado en el Rico Pérez y solo un gol de Garrido en los últimos instantes permitió sumar los tres puntos.

El Hércules ha ido de menos a más desde que comenzó la temporada. Las sensaciones son buenas aunque genera alguna duda en los enfrentamientos ante rivales directos en los que no consigue dar un golpe sobre la mesa. Ante el Alcoyano se pecó de no ir más a por la victoria aunque el empate la mantiene en una privilegiada segunda posición.

Echa en falta el Hércules la presencia de un jugador como el «Toro» Acuña. Su garra y desparpajo en el campo es más que necesario en estos momentos. El delantero sigue recuperándose de su lesión y todavía la espera un largo mes para estar en condiciones de regresar al equipo. Mientras tanto, trabaja a diario para acelerar el proceso. En la imagen, Acuña en una sesión de recuperación en las instalaciones del Arena.

Moyita espera estar disponible ante el Atzeneta

Moyita fue una baja inesperada del partido del domingo ante el Alcoyano. El centrocampista andaluz arrastraba molestias musculares y Cubillo tuvo que descartarlo y dar entrada a Pedro Torres en el once inicial. El técnico madrileño espera contar con él en el encuentro del domingo en el campo del Atzeneta (12.00, À Punt). Su presencia es vital en el equipo por su gran talento.