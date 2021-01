Pedro Torres fue la gran sorpresa del once inicial que presentó Cubillo ante el Alcoyano. El centrocampista del Hércules entró tras la baja de Moyita. Pese a no estar contando mucho para el técnico madrileño asegura que nunca ha pensado en marcharse del conjunto blanquiazul en el mercado de invierno.

El jugador del Hércules afirmó ayer tras el entrenamiento que el equipo alicantino, segundo clasificado en su subgrupo, está rindiendo a un buen nivel y que está en la situación que quería cuando arrancó la presente temporada. «La Segunda B es muy complicada, pero somos regulares y estamos haciendo las cosas bien», dijo el alicantino, quien disfrutó ante el Deportivo Alcoyano este pasado domingo de su primera titularidad.

El jugador destacó la «compensación» de juventud y veteranía que existe en la plantilla y aseguró que esa «competitividad» en el grupo hace que haya que rendir en los entrenamientos al «al cien por cien» para optar a jugar.

El canterano admitió que siempre es una «responsabilidad» jugar como titular en el Hércules «porque es un club muy grande» y negó sentir «presión». «Es algo que me quité hace tiempo, salgo a disfrutar» precisó. Pedro Torres descartó salir del Hércules en el mercado de invierno a pesar de la gran competencia que existe en el grupo y admitió que el equipo tiene «margen de mejora» si bien dejó claro que «todos tenemos que dar aún un poco más».

«Viene un tramo complicado y es esencial dar ese empujoncito», comentó el jugador alicantino, quien se mostró convencido de que el Hércules se adaptará a las condiciones del campo del Atzeneta, próximo rival, muy diferentes a las del Rico Pérez.«Será complicado, porque es un campo pequeño. Si el partido te pide otra cosa habrá que intentar hacerla, porque queremos traernos los tres puntos», señaló. Sobre la dificultad de ganar a equipos que luchan por los tres primeros puestos no se mostró preocupado: «La Segunda B es muy complicada, hay que salir cada partido de la misma manera, todos quieren ganar y estamos haciendo las cosas bastante bien y regulares y es lo que nos está permitiendo estar donde estamos».

La Nucía abre la puerta a los que no quieran seguir

El director deportivo de La Nucía, Kiko Lacasa, ha afirmado que tras la marcha de cinco jugadores del club en la última semana habrá más salidas y añadió que todo aquel que no quiera estar en el club se puede ir. El máximo responsable técnico de la entidad afirmó que, sin dramatismos, no están contentos con la evolución del equipo porque no está a la altura de lo que esperaban.