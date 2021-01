El Hércules presentó ante el Alcoyano uno de los equipos más jóvenes de su largo periplo en Segunda B. Hasta cinco jugadores sub’23 (Teo Quintero, Javier Pérez, Pedro Torres, Appin y David Sánchez) actuaron de inicio en un derbi de gran trascendencia. Con una media de 25 años, Cubillo dejó claro que tiene plena confianza en la juventud, algo que hacía mucho tiempo que no se veía en el Hércules. Aire fresco para un equipo que se ha rejuvenecido. Los veteranos esperan su oportunidad, aunque poco a poco deberán ir cobrando protagonismo al ser la gran apuesta del proyecto y los que deben asumir gran parte de la responsabilidad. La juventud pisa fuerte y se ha ganado la confianza del técnico. Teo suple la ausencia de Moisés, que podría volver este domingo ante el Atzeneta. El central de 21 años cumple siempre y junto a Tano ha mantenido la solidez en el eje de la defensa. Es una garantía en el banquillo y siempre preparado para salir.

Javi Pérez ya es un fijo en el lateral derecho y Raúl Ruiz espera su oportunidad tras su larga ausencia. El joven defensa se ha ganado la total confianza de Cubillo, la misma que con David Sánchez, que siempre tiene un papel destacado en el equipo y cumple con su papel a la perfección.

La gran sorpresa por el momento de la temporada ha sido el francés Kévin Appin, que son solo 21 años se está convirtiendo en uno de los mejores del equipo y en un seguro en el centro del campo. El centrocampista es titular indiscutible en el Hércules y el equipo ya no se entiende sin su presencia. Domina todas las facetas del juego y su carácter ofensivo le otorga un papel fundamental en el conjunto blanquiazul. Fue el último en llegar pero su adaptación fue inmediata y se ganó la titularidad en los primeros entrenamientos.

También Pedro Torres, con 22 años, jugó de inicio, aunque en su caso la lesión de Moyita le introdujo en el once. Todo apunta a que el centrocampista sevillano regresará este domingo y la duda es si Cubillo mantendrá al canterano y situará a Moyita en una posición más adelantada.

Por su parte, Nani, con 23 años, ha disputado hasta la fecha los 900 minutos sobre el césped. Solo el lateral y Falcón han jugado la totalidad de los minutos. No existe discusión con Nani y la confianza de Cubillo es máxima en el joven jugador. Aunque no está al nivel de otras temporadas, su rendimiento está aumentando con el paso de las jornadas. Otro jugador vital en el equipo que no jugó por sanción es Manu Garrido, de solo 20 años. El delantero siempre aporta garra y es uno de los grandes puntales ofensivos. Todo apunta a que volverá el domingo en el estadio del Atzeneta (12.00, À Punt).

Pese al buen nivel de los jugadores más jóvenes, se deben recuperar a los más veteranos, que han sido la verdadera apuesta de Del Pozo como Pedro Sánchez, Armando, Erice o Benja. Todos están recuperados y deben ir entrando en el equipo.

Por su parte, «Toro» Acuña sigue recuperándose de su grave lesión y se espera que en un mes como tarde regrese a los entrenamientos. La presencia del delantero es fundamental en el equipo para aumentar su carácter ofensivo, ya que falta pólvora en ataque aunque los goles anotados se han rentabilizado al máximo.

El portugués Correia llega cedido

El central tiene 21 años, procede del Vitoria Guimaraes y sustituye a Pablo Íñiguez

El Hércules refuerza la zaga de su defensa con la cesión de Romain Correia (Castres, 6 de septiembre de 1999). El defensa portugués tiene 21 años y llega cedido del Vitoria Guimaraes. El nuevo central herculano ha sido convocado en 28 ocasiones por las categorías inferiores de la selección de Portugal donde consiguió ser campeón de Europa con la sub-19 en el 2019.

Correia destaca por su envergadura, calidad y el potencial demostrado en su paso por todas las selecciones inferiores de su país. El nuevo fichaje del Hércules se incorporará esta misma semana a los entrenamientos del equipo alicantino a las órdenes de David Cubillo. Romain Correia será presentado oficialmente hoy.

De esta forma, Del Pozo se ha movido con rapidez tras la marcha de Pablo Íñiguez al Atlético Levante. El jugador posó ayer ya con su nueva camiseta y estará a disposición de Cubillo en el partido del domingo ante el Atzeneta de Albelda.