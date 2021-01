Carmelo del Pozo, director deportivo del Hércules, fue claro en sus palabras. Exige dar un paso más e ir a ganar los partidos «porque la competición comienza a empinarse». Además, aseguró que solo tiene la intención de realizar incorporaciones en el mercado de invierno, en principio, para cubrir las posibles bajas que se produzcan en su plantilla, dejando entrever que el portugués Romain Correia ocupará plaza del filial. Confirmó que el Hércules seguirá utilizando las instalaciones deportivas del Albir siempre que pueda para no castigar el Rico Pérez y se mostró comprensivo con el retraso en las obras del campo de Fontcalent. También se mostró preocupado por la evolución de la pandemia: «Las restricciones ya han llegado hasta los juveniles, pero si la cosa va a más puede seguir subiendo. Tenemos que estar ojo avizor», avisó ayer el director deportivo del Hércules.

MERCADO

«Lo normal es que si viene algún jugador más sea porque sale alguien»

Del Pozo dejó entrever que Correia ocupará plaza del filial, dejando una ficha de sénior libre en la plantilla. «La idea primero era sustituir al jugador que ha salido y ahora tenemos una ficha libre porque es sub’23 y tenemos esa posibilidad. El mercado en enero es muy complicado, surgen situaciones y hay que tener cierto margen. Ahora mismo lo tenemos», señaló el director deportivo, que dejó caer algún otro movimiento: «Hay cosas en camino que veremos si se producen y en función de ello tomaremos una decisión. Sería precipitado cerrar las fichas a día de hoy y que luego surgiera cualquier situación que nos dificultara cualquier maniobra. La ventaja que te da el tener una ficha sénior es que tienes margen para cualquier cosa que tengas que hacer y enero se mueve este año más tarde». «Quedaría una ficha libre porque puede ser que luego en el mercado libre haya algún jugador de alto nivel que no haya encontrado un equipo y sea interesante. Pero no lo normal es que lo que haya que hacer se haga antes del cierre de mercado porque se produce la salida de alguien», añadió.

RENDIMIENTO DEL EQUIPO

«Hay que dar un paso más porque la competición comienza a empinarse»

Del Pozo está satisfecho de la temporada que está realizando el Hércules aunque deja claro que el equipo debe dar un paso más para pasar a las siguiente fase con los máximos puntos posibles: «Veníamos de una situación muy complicada. Había que cortar esa sangría, el club, el equipo y los jugadores están respondiendo. Ahora hay que ir poco a poco evolucionando y dar un paso más, el equipo tiene que ir creciendo todavía más porque la competición ahora se empieza a empinar y es cuando hay que dar ese paso más que pedimos después de las navidades». «Tenemos que luchar por estar entre los tres primeros y además con la máxima cantidad de puntos porque luego te va a penalizar en la siguiente fase. Son tres temporadas en una misma. El inicio ha sido bueno porque veníamos de una complicación del pasado, pero ahora el equipo tiene que dar un paso más. Tenemos que seguir apretando porque quedan ocho jornadas. Hay que ir a ganar cada partido», reiteró el director deportivo, que pidió no fijarse en el Ibiza, líder indiscutible de la categoría: «Mi preocupación es solo el Hércules porque es el que tiene que conseguir puntos. Va a ser más difícil ganar en la segunda fase que en la primera. Hay que competir, ser atrevido e intentar ir a ganar».

COVID

«Si el problema sanitario no mejora estamos abiertos a cualquier situación que pasara»

«Sigo preocupado por el covid, ha subido la incidencia. Se están tomando decisiones drásticas y no sé hasta dónde van a llegar, ahora mismo hasta la categoría de juveniles, si esto sigue igual de mal igual sigue subiendo», señala Del Pozo, que no descarta que pudiera pararse la competición. «Hay que tener pensado todo por si pudiera ocurrir. Hablábamos de la exigencia de la primera fase, hay que estar constantemente ojo avizor porque si el tema sanitario no mejora estamos abiertos a cualquier situación que pudiera ocurrir».

FONTCALENT

«Todo se retrasa este año, pero no pasa nada, será un campo para mucho tiempo»

Sobre el terreno de juego para entrenar, Del Pozo no se mostró preocupado por el retraso de Fontcalent y el tener que desplazarse a Alfaz del Pi: «Las semanas que haya necesidad seguiremos yendo al Albir. Nuestro campo tiene que estar en un estado bueno o muy bueno. Al jugar fuera esta semana podemos utilizar el Rico Pérez. No le veo un problema tener que entrenar fuera. El problema sería no tener una instalación buena». «Este año no hay que molestarse, hay que preocuparse en arreglar problemas. Todo se retrasa este año, no tienes los tiempos normales en fútbol, de casi nada. Tenemos problemas en la cantera que tienen que comer y les cierran los restaurantes. Hay que adaptarse y buscarles solución a todo. No tenemos derecho a quejarnos, hay que ser positivos. Se ha retrasado Fontcalent y no pasa nada, lo que queremos no es arreglar un problema de este año, sino un problema eterno del Hércules».