Romain Correia, última incorporación del Hércules cedido por el Vitoria Guimaraes, ya ha entrenado con sus nuevos compañeros en el Rico Pérez, aunque todo apunta a que no entrará en la convocatoria del partido ante el Atzeneta de este domingo. El jugador, que salvo sorpresa ocupará ficha del filial, afirma que llega con muchas ganas de ayudar al Hércules. "Me siento muy bien, es una nueva experiencia. Tengo mucha gente que me ayuda, mis padres, mi novia, y tengo al club, a Carmelo y el equipo también, me siento bien".

Será la primera vez que sale de Portugal para jugar. “Sí, era algo que había estado posponiendo como jugador pero además de quedarme un tiempo en el Vitoria quería crecer y tener una nueva experiencia y creo que poder venir a España es una buena oportunidad para mí”.

Sobre su nuevo equipo, se muestra esperanzado. "Me parece muy bien, tiene buena gente, intensidad, creo que se pueden hacer cosas bonitas. No conozco a nadie, he venido aquí como a un mundo nuevo. Poco a poco iré haciendo amistad para integrarme en el equipo, me han acogido bien y es lo más importante”.

Sobre los objetivos que se marca, lo tiene claro: "El primer objetivo es ganar. Como jugador, ayudar al equipo, ayudar al club".