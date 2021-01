Llegó como un desconocido desde el filial del Mónaco y se ha convertido en un fijo en el «once» del Hércules. El mediocentro Kévin Appin (Marsella, 20 de enero de 1998) ha jugado todos los partidos de Liga como titular, salvo uno por sanción, y es el gran especialista defensivo del equipo por delante de la línea de zagueros. Acepta el envite del director deportivo Carmelo del Pozo para que el equipo dé un paso adelante en ataque y reconoce que lo que más le ha sorprendido del fútbol español es la agresividad y el aspecto físico. «España no es sólo ‘tiqui-taca’», destaca este admirador de Kanté y Casimiro, pero que también quiere jugar como Pogba o Kroos.

¿Qué siente cuando le dicen que es usted la revelación de este Hércules de Del Pozo y Cubillo?

Me parece una muy buena noticia porque hay muy buenos jugadores en este Hércules., que están haciendo bien todos su trabajo y por eso estamos segundos en la tabla. Me alegra mucho que se diga que soy la gran revelación de este equipo.

¿Cómo es que se ha adaptado tan bien a este club y a este fútbol que no conocía?

El fútbol no es difícil; es una cuestión de adaptación. Cuando estaba en el Mónaco practicábamos todo tipo de juego: en corto y en largo; se planteaban diferentes tipos de jugada y atacábamos y defendíamos todos juntos. Cuando llegué al Hércules el míster ya me avisó de que éste es un campeonato de mucha pelea. Poder jugar con continuidad es la clave de todo y siempre lo hago para intentar hacer cosas y aportar al equipo. Desde que estoy aquí el plan de los partidos no cambia mucho: queremos jugar y en mi posición de mediocentro tengo que pelear para recuperar el balón y entregarlo a mis compañeros en las mejores condiciones posibles. Es lo que siempre he hecho y voy a seguir intentando.

Usted es eminentemente defensivo, pero el domingo también ante el Alcoyano le tocó ejercer de organizador ante la ausencia de Moyita. Se le vio cómodo...

Faltaba Moyita, pero no puedo decir que tenía que ocupar su sitio y cumplir su papel porque él lo hace mejor que yo, dado que es su estilo de juego. Al no estar Moyita tuve que tocar más balones y jugar más hacia adelante. Y cuando él está me concentro más en el aspecto defensivo porque es mi especialidad y Moyita con el balón tiene una calidad que yo de momento no tengo. El fútbol de ataque y los buenos pases se los dejo a él, pero al faltar tuve que asumir en parte ese papel porque el equipo lo necesitaba y tuve un buen día y me salió bien.

Después del empate del domingo ante el Alcoyano el director deportivo les ha pedido que den un paso adelante y salgan a ganar. ¿Cómo se lo toma?

Entiendo que nos faltó crear ocasiones y estar más cerca del gol. Necesitamos jugar más hacia adelante para tener más oportunidades. Está claro que cuántas más ocasiones, más oportunidades de ganar. Tenemos que atacar e ir para adelante para tener más opciones de conseguir victorias. Esa es la realidad y creo que es lo que Carmelo del Pozo intenta decir.

¿Cree que, a veces, el Hércules puede pecar de exceso de conformismo, de no ir a buscar los tres puntos?

Pienso que no. Nuestros rivales juegan bien y hay diferentes tipos de equipos y de juego: los hay que multiplican pases por todo el campo y otros practican un fútbol más directo a la búsqueda de su delantero y nosotros tenemos que pelear para recuperar el balón. Siempre es más difícil cambiar tu patrón de juego para atacar que para defender. La defensa es la clave para ganar partidos: si no encajamos, no perdemos. Debemos defender primero y aprovechar las oportunidades de atacar en cuanto se pueda.

Vería el inolvidable partido de Copa del Alcoyano ante el Real Madrid. ¿Qué le pareció?

El Alcoyano hizo un gran partido. Fue muy consistente y muy duro.. Tuvo el acierto de defenderse bien y aprovechar sus ocasiones. Jugaron con el corazón, pese al rival que tenían enfrente, un Madrid que era favorito. Seguramente querían demostrar a todo el mundo que estaban ahí para competir, para pelear y ganar y no sólo por el gusto de jugar.

Ese partido del Alcoyano le da ahora más valor al empate a cero del Hércules con los de El Collao el pasado domingo. Se confirma que esta Liga es muy exigente...

Sí, el Alcoyano es un equipo difícil, como otros rivales de nuestro grupo que aún siguen en la Copa del Rey [Ibiza] y que han eliminado a equipos de Primera [Celta]. Todos los partidos son diferentes. Empatamos contra el Alcoyano porque hicimos el partido que teníamos que hacer, al igual que ellos ante el Real Madrid.

¿Qué es lo que más le ha llamado la atención del fútbol español?

El aspecto físico. Cuando estaba en Francia, todo el mundo te decía que en España todo es el juego, el «tiqui-taca», jugar por abajo y dar muchos pases, pero cuando llegué a Alicante y empecé a jugar el míster ya me dijo que estaba aquí para aportar un poco más de físico porque los equipos de esta Liga son muy duros. No me esperaba este tipo de partidos. Me he dado cuenta de que, en cualquier división española, no sólo se trata de jugar, sino también de pelear, ser duros y agresivos.

¿Cómo se decidió a recalar en el Hércules de Alicante?

En primer lugar, no tenía muchas oportunidades en Francia y también porque me apeteció el proyecto que me planteó el Hércules. Cuando hablé con Carmelo [Del Pozo, director deportivo], me habló de que querían subir después de siete años en Segunda B. Me convenció cuando me dijo que me necesitaban para conseguir ese objetivo. El proyecto me pareció interesante y posible. También me gusta España y el trato personal que estoy recibiendo.

¿En qué jugadores se fija para mejorar su juego? ¿A qué futbolistas le gustaría parecerse?

Desde que empecé a jugar, siempre me fijé en los centrocampistas con mucho trabajo defensivo, que es mi especialidad y tipo de juego. Ahora quiero seguir mejorando y aportar más al equipo. Sigo fijándome en los mediocentros defensivos como Kanté y Matuidi, de Francia, y Casimiro del Real Madrid, que son especialistas defensivos. Pero también me fijo en centrocampistas más creativos, que hacen jugar y pueden dar un último pase definitivo como Toni Kroos y Paul Pogba porque tengo que hacer más y dar más para ayudar a subir al equipo. Debo seguir aprendiendo y tener un mayor repertorio en mi juego de ataque para acercar al Hércules a la victoria cada domingo.