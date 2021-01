El relevo en el banquillo del Hércules no cambia los planes del club en cuanto al mercado de invierno de fichajes, que se cierra el próximo 1 de febrero. Tras la salida rumbo al Atlético Levante del central Pablo Íñiguez y la llegada en su lugar del portugués sub-23 Romain Correia, que hoy tendrá ya ficha del filial, el conjunto blanquiazul no tiene intención de realizar ninguna otra incorporación, salvo que algún jugador pida salir.

El director deportivo Carmelo del Pozo reconoció ayer que varios clubes se han interesado en las últimas horas por futbolistas del Hércules, como es el caso del Fuenlabrada de Segunda A por el mediocentro defensivo Kévin Appin, pero recalcó que la prioridad en el club sigue siendo la deportiva, por encima de la económica, y si se marcha algún jugador de peso se hará el esfuerzo por incorporar a otro de un nivel parejo para no debilitar al vestuario . «El mercado de fichajes va a ser el mismo: si sale un jugador porque te lo pide, entrará otro», remarcó Del Pozo, que confirmó que aún queda disponible una ficha sénior en el vestuario.

«Nuestra prioridad, tal y como se ha hablado con los dueños», puntualizó, «es lo deportivo y no se va a debilitar al equipo. Cualquier jugador que salga es porque deportivamente no le perjudica al equipo. De lo contrario, no va a salir». Del Pozo admitió, sin dar nombres, que varios jugadores han transmitido esta semana la posibilidad de salir, «y les hemos dicho que si cierran esa opción y nosotros tenemos el recambio que, como mínimo, iguala lo que tenemos, saldrán, pero si lo cierran a última hora y ese jugador sustituto ya no está disponible, no van a salir».

El club ya comunicó su postura a la plantilla en Navidad y comunicó a los jugadores que contaba con todos y les dio de plazo hasta el 10 de enero para tramitar su salida en esta ventana invernal, tal y como hizo Íñiguez. «No voy a permitir que la última semana de mercado alguno se ponga cabezón porque se quiera marchar, dado que la prioridad es la deportiva y no nos podemos debilitar».

Tras la salida de Íñiguez, el jugador con más posibilidades de abandonar el Hércules era, en principio, el centrocampista Diego Benito, que apenas ha contado para el exentrenador Cubillo en los 11 primeros partidos de Liga en una demarcación en la que hay «overbooking» en el vestuario.

Estreno de Esteve sin público

Por otra parte, el nuevo técnico Alejandro Esteve dirigió ayer en el Rico Pérez su primer entrenamiento al frente del Hércules para preparar el partido del próximo domingo (12.00) en casa ante el Valencia-Mestalla. Después de dos jornadas con 50 espectadores en las gradas, ese partido de la 12ª jornada se disputará a puerta cerrada por el avance descontrolado de la pandemia en Alicante.

Mientras, los movimientos en el cuerpo técnico blanquiazul continuaron ayer con la salida del preparador físico Alberto Berrocal, que ha trabajado en esta etapa con David Cubillo y llegó el pasado verano al equipo alicantino para sustituir a Portu. De la sesión de ayer se hizo cargo el responsable de la condición física del juvenil, Gonzalo Fernández.